Studenti u Srbiji i zvanično kandidati za Nagradu Saharov za posvećenost i rad na ljudskim pravima

Studenti u Srbiji su danas i zvanično postali kandidati za ovogodišnju „Nagradu Saharov za slobodu misli“ što je najveće priznanje koje Evropska unija dodeljuje za rad u oblasti ljudskih prava.

Političke grupe i poslanici Evropskog parlamenta (EP) su danas predstavili tu i svoje ostale nominacije za tu nagradu, a glasanje o troje finalista biće u oktobru.

Kandidati su:

– Mzija Amaglobeli i prodemokratski protestni pokret u Gruziji, koje je nominovala poslanica Evropskog parlamenta Rasa Juknevičene i 60 drugih poslanika Evropskog parlamenta;

– Parada Ponosa u Budimpešti, koje je nominovala grupa Zeleni/Evropski slobodni savez; Mark Anhel, Kim Van Sparentak i 43 drugih članova;

– Novinari i humanitarni radnici u konfliktnim područjima, koje predstavlja Palestinsko udruženje štampe, Palestinsko društvo Crvenog polumeseca (PRCS) i Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i rad (UNRWA), koje je nominovala grupa Progresivni savez socijalista i demokrata;

– Novinari u Palestini (Hamza i Vael Al-Dahduh, Plestija Alakad, Širin Abu Akleh, Ain Media (u čast Jasera ​​Murtaje i Rošdi Saradž), nominovani od strane grupe Levica (GUE/NGL);

– Čarli Kirk, nominovan od strane grupe Evropa suverenih nacija;

– Andžej Počobut, nominovan od strane grupa Evropska narodna partija i Evropski konzervativci i reformisti;

– Bualem Sansal, nominovan od strane grupe Patriote za Evropu;

– Studenti u Srbiji, nominovani od strane grupe Obnovimo Evropu.

Kandidati su predstavljeni na zajedničkom sastanku Odbora za spoljne poslove, Pododbora za ljudska prava i Odbora za razvoj.

Svake godine u septembru, poslanici Evropskog parlamenta i političke grupe nominuju kandidate za Nagradu Saharov. Svaki kandidat mora imati podršku najmanje 40 poslanika Evropskog parlamenta, a svaki poslanik Evropskog parlamenta može podržati samo jednog kandidata.

Prijave se zatim procenjuju na zajedničkom sastanku Odbora za spoljne poslove poslove, Pododbora za ljudska prava i Odbora za razvoj.

Uži izbor od tri kandidata sastavlja se nakon glasanja u Odborima za spoljne poslove i razvoj u oktobru.

Uži izbor se zatim dostavlja Konferenciji predsednika (koju čine predsednica Parlamenta, Roberta Mecola, i lideri političkih grupa) na konačno glasanje.

Laureat se proglašava u oktobru, a svečano uručenje nagrade je tokom decembarskog plenarnog zasedanja Parlamenta u Strazburu.

Nagrada Saharov se dodeljuje od 1988. i nosi ime sovjetskog fizičara i disidenta Andreja Saharova (1921-1989).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com