Studenti u Srbiji i zvanično kandidati za Nagradu Saharov za posvećenost i rad na ljudskim pravima

Studenti u Srbiji su danas i zvanično postali kandidati za ovogodišnju „Nagradu Saharov za slobodu misli“ što je najveće priznanje koje Evropska unija dodeljuje za rad u oblasti ljudskih prava.
Političke grupe i poslanici Evropskog parlamenta (EP) su danas predstavili tu i svoje ostale nominacije za tu nagradu, a glasanje o troje finalista biće u oktobru.
Kandidati su:
– Mzija Amaglobeli i prodemokratski protestni pokret u Gruziji, koje je nominovala poslanica Evropskog parlamenta Rasa Juknevičene i 60 drugih poslanika Evropskog parlamenta;
– Parada Ponosa u Budimpešti, koje je nominovala grupa Zeleni/Evropski slobodni savez; Mark Anhel, Kim Van Sparentak i 43 drugih članova;
– Novinari i humanitarni radnici u konfliktnim područjima, koje predstavlja Palestinsko udruženje štampe, Palestinsko društvo Crvenog polumeseca (PRCS) i Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i rad (UNRWA), koje je nominovala grupa Progresivni savez socijalista i demokrata;
– Novinari u Palestini (Hamza i Vael Al-Dahduh, Plestija Alakad, Širin Abu Akleh, Ain Media (u čast Jasera Murtaje i Rošdi Saradž), nominovani od strane grupe Levica (GUE/NGL);
– Čarli Kirk, nominovan od strane grupe Evropa suverenih nacija;
– Andžej Počobut, nominovan od strane grupa Evropska narodna partija i Evropski konzervativci i reformisti;
– Bualem Sansal, nominovan od strane grupe Patriote za Evropu;
– Studenti u Srbiji, nominovani od strane grupe Obnovimo Evropu.
Kandidati su predstavljeni na zajedničkom sastanku Odbora za spoljne poslove, Pododbora za ljudska prava i Odbora za razvoj.
Svake godine u septembru, poslanici Evropskog parlamenta i političke grupe nominuju kandidate za Nagradu Saharov. Svaki kandidat mora imati podršku najmanje 40 poslanika Evropskog parlamenta, a svaki poslanik Evropskog parlamenta može podržati samo jednog kandidata.
Prijave se zatim procenjuju na zajedničkom sastanku Odbora za spoljne poslove poslove, Pododbora za ljudska prava i Odbora za razvoj.
Uži izbor od tri kandidata sastavlja se nakon glasanja u Odborima za spoljne poslove i razvoj u oktobru.
Uži izbor se zatim dostavlja Konferenciji predsednika (koju čine predsednica Parlamenta, Roberta Mecola, i lideri političkih grupa) na konačno glasanje.
Laureat se proglašava u oktobru, a svečano uručenje nagrade je tokom decembarskog plenarnog zasedanja Parlamenta u Strazburu.
Nagrada Saharov se dodeljuje od 1988. i nosi ime sovjetskog fizičara i disidenta Andreja Saharova (1921-1989).
(Beta)
