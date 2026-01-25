Studenti u sredu organizuju skup podrške zaposlenima na Medicinskom fakultetu u Beogradu

„Obaveštavamo javnost da se agresivno postupanje uprave Medicinskog fakulteta intenziviralo, te se naš fakultet danas nalazi na ivici scenarija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Naime, profesori našeg fakulteta, Miloš Bajčetić i Dušan Škiljević, postali su žrtve zajedničke hajke uprave fakulteta i ministarstva prosvete“, naveli su na društvenoj mreži Iks (X).
Profesorima je, kako su naveli studenti, onemogućen reizbor u zvanje, čime je direktno doveden u pitanje njihov radni odnos na fakultetu, „a sve zbog malicioznih anonimnih prigovora, koji su kao takvi zakonski nevažeći“.
„Ipak, ministarstvo prosvete je po hitnom postupku pokrenulo vanredni inspekcijski nadzor i u dogovoru sa upravom fakulteta profesorima do daljnjeg onemogućilo reizbor. Profesori Bajčetić i Škiljević su među studentima i kolegama prepoznati po svom časnom radu i predstavljaju uzor svim studentima, a sada se nalaze na ivici otkaza“, dodali su.
Prema rečima studenata, profesori su još od decembra 2024. godine glasno stali uz njih i aktivno podržavali njihovu borbu, zbog čega je sada „došao red da plate kaznu za to“.
