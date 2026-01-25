Studenti u sredu organizuju skup podrške zaposlenima na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu najavili su da će u sredu, 28. januara, u 12.30 organizovati skup podrške zaposlenima na tom fakultetu ispred Instituta za patologiju.

„Obaveštavamo javnost da se agresivno postupanje uprave Medicinskog fakulteta intenziviralo, te se naš fakultet danas nalazi na ivici scenarija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Naime, profesori našeg fakulteta, Miloš Bajčetić i Dušan Škiljević, postali su žrtve zajedničke hajke uprave fakulteta i ministarstva prosvete“, naveli su na društvenoj mreži Iks (X).

Profesorima je, kako su naveli studenti, onemogućen reizbor u zvanje, čime je direktno doveden u pitanje njihov radni odnos na fakultetu, „a sve zbog malicioznih anonimnih prigovora, koji su kao takvi zakonski nevažeći“.

„Ipak, ministarstvo prosvete je po hitnom postupku pokrenulo vanredni inspekcijski nadzor i u dogovoru sa upravom fakulteta profesorima do daljnjeg onemogućilo reizbor. Profesori Bajčetić i Škiljević su među studentima i kolegama prepoznati po svom časnom radu i predstavljaju uzor svim studentima, a sada se nalaze na ivici otkaza“, dodali su.

Prema rečima studenata, profesori su još od decembra 2024. godine glasno stali uz njih i aktivno podržavali njihovu borbu, zbog čega je sada „došao red da plate kaznu za to“.

(Beta)

