Studenti za večeras najavili skupove u Beogradu i mnogim gradovima Srbije

Studenti u blokadi u Beogradu najavili su protest pod nazivom „Srbijo, probudi se“ za večeras u 20 časova na više lokacija u Beogradu – kod zgrade Gradske opštine Voždovac, u Požeškoj ulici, kod Pravnog fakulteta i ispred zgrade gradske opštine Novi Beograd.

Okupljanje studenata Poljoprivrednog fakulteta počeće u 19.30 časova ispred zgrade tog fakulteta.

Studenti u blokadi u Nišu pozvali su na protest, od 21.00 ispred lokalne Policijske uprave, a protestna okupljanja biće organizovana i u Pirotu, Leskovcu, Vranju i drugim gradovima u Srbiji.

Niški studenti u blokadi najavili su, početkom u 21.00 ispred Policijske uprave u Ulici Nade Tomić novu akciju, a povod su jučerašnji „stravični događaji“ širom Srbije, te su, kako su kazali, spremili i iznenađenje za sve“.

„Lako je prutu da se sokoli“, poziv je studenata, piše portal „Južne vesti“.

U 20.00 biće održan protest i u Pirotu i to ispred prostorija Srpske napredne stranke a u Vranju u isto vreme kod „Mapice“ dok će protest u Leskovcu početi u 20.00 na Gradskom trgu.

U gradskoj opštini Umka, Lazarevcu, Vršcu i Sremskoj Mitrovici građani će se u 20 časova okupiti ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS).

Građani Smedereva su najavili u 18 časova okupljanje ispred prostorija SNS, a građani Subotice će u 19 časova ogranizovati skup ispred prostorija SNS u tom gradu.

Zbor građana Kruševca pozvao je građane da se večeras u 20 časova okupe na glavnom gradskom trgu, Trgu kosovskih junaka.

„Studenti zovu, mi se odazivamo. Večeras svi na Trg kosovskih junaka u 20 časova. Vidimo se!“, navedeno je u objavi na društvenim mrežama.

Okupljanje u Novom Sadu najavljeno je za 19 časova ispred Kampusa, a u Somboru za 19.30 časova planirano je okupljanje kod Fontane kod Pozorišta.

Samoorganizovana grupa studenata Pančeva najavila je protest za večeras u 20 časova kada će se okupiti ispred zgrade Opštine.

„Svi na ulice za vašu decu. Imate najveće zeleno svetlo do sad. Isti onaj koji teroriše Vrbas, Bačku Palanku i Novi Sad, ćuti i štiti svoje bahate pulene“, napisali su u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Skup u Kraljevu biće održan na Trgu sprskih ratnika u 19 časova, a studenti u blokadi Kragujevca najavili su okupljanje na Đačkom trgu u 20 časova uz poruku „Koga branite?“.

U Zrenjaninu biće organizovano okupljanje u 19.30 časova na Trgu Zorana Đinđića, građani Šapca okupiće se u 20 časova na raskrsnici kod gimnazije, u Kikindi okupljanje u 20 časova biće kod Gradske kuće, a skup u Staroj Pazovi u 20 časova biće organizovan ispred zgrade opštine, a građani Rume će se u 20 časova okupiti kod zgrade Prekršajnog suda.

Građani Aranđelovca organizovaće u 20 časova okupljanje na Trgu slobode, a u Valjevu u 19.30 časova biće okupljanje na Gradskom trgu, u Užicu najavljen je skup za 20 časova kod Gradske kuće uz poruku „Probudi se“.

U Paraćinu građani će organizovati skup u 20 časova kod Fontane u centru grada, dok će građani Jagodine u 20 časova protestovati ispred Policijske uprave Jagodina.

Građani Aleksinca će večeras u 20.30 časova organizovati blokadu mosta kod Moravice, a građani Prokuplja će u 19 časova organizovati okupljanje na Trgu topličkih junaka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com