Studentima Megatrenda omogućen nastavak školovanja na Privrednoj akademiji i Univerzitetu Edukons

Ministarstvo prosvete Srbije je danas saopštilo da je "obezbedilo" da studenti fakulteta Univerziteta Megatrend kojima je oduzeta dozvola za rad, nastave studiranje na fakultetima u sastavu Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu i Univerziteta Edukons u Sremskoj Kamenici.

U saopštenju se navodi da su visokoškolske ustanove koje su obezbeđene za završetak studija u obavezi da kontaktiraju studente, ali se i sami studenti sa Fakulteta za poslovne studije, Fakulteta za kulturu i medije, Fakulteta za umetnost i dizajn, Pravnog fakulteta mogu obratiti ustanovama za prelazak na Univerzitet Edukons, na telefon 021/489-3617, kao i za prelazak na Univerzitet Privredna akademija, na telefon 060/205-0567.

„Imajući u vidu da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nema upisanih studenata u školskoj 2025/2026. godini na studijskim programima koje je realizovao Geoekonomski fakultet, kao i na studijskim programima pri Univerzitetu Megatrend, ne postoji potreba za donošenjem rešenja za ove dve ustanove“, stoji u saopštenju.

Ministarstvo je pozvalo sve kojima je prestao status studenta u navedenim ustanovama pre 2025/2026. godine, odnosno nisu obuhvaćena predmetnim rešenjima, a nisu završili studije, da se obrate Univerzitetu Megatrend za preuzimanje uverenja o položenim ispitima u narednih mesec dana, odnosno pre nego što ustanove budu obrisane iz registra visokoškolskih ustanova koje vodi nadležni privredni sud i time prestanu da postoje kao pravna lica.

„Pozivamo i bivše studente Univerziteta Megatrend koji su završili studije na ovom univerzitetu a nisu preuzeli javnu ispravu – diplomu i dodatak diplome, da se u istom roku obrate Univerzitetu Megatrend. Studenti u cilju preuzimanja diploma, odnosno uverenja o položenim ispitima mogu se u obratiti Univerzitetu Megatrend, na telefon 060/205-0567 i putem imejla univerzitet@megatrend.edu.rs“, piše u saopštenju.

Dodaje se da diplome Univerziteta Megatrend izdate u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju pre 26. novembra 2025. godine studentima koji su upisani na u tom trenutku odobrene, odnosno akreditovane studijske programe i završili studije na ovom univerzitetu i njegovim članicama u rokovima propisanim zakonom, „proizvode isto pravno dejstvo kao i javne isprave – diplome koje su izdale druge samostalne visokoškolske ustanove u Srbiji, odnosno da oduzimanje dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi ne proizvodi pravno dejstvo na ranije izdate diplome u skladu sa zakonom na toj ustanovi“.

„Republička prosvetna inspekcija izvršila je nadzor i nad zakonitošću rada Fakulteta civilnog vazduhoplovstva, koji ima važeću dozvolu za rad, a u sastavu je Univerziteta Megatrend, i naložila ovom fakultetu da izvrši odgovarajuću statusnu promenu menjajući pravnu formu u visoku školu (akademskih studija) ili uključivanja u sastav drugog univerziteta sa važećom dozvolom za rad“, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

(Beta)

