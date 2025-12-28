Studentkinja: Akcija Raspiši pobedu je način da se umrežimo s građanima

Studentkinja novosadskog Fakulteta tehničkih nauka Anastasija Sančević izjavila je danas da je akcija „Raspiši pobedu“ zamišljena tako da se studenti u blokadi umreže s građanima koji im ostavljaju kontakt podatke.

„Mogu da nas podrže u smislu da se prebrojimo, da vidimo koliko građana nas podržava, kao i da njihovi podaci služe tome da naša obaveštenja budu usmerena direktno njima, a ne preko društvenih mreža“, rekla je Sančević agenciji Beta na jednom od 16 štandova u Kraljevu, postavljenom na Trgu srpskih ratnika.

Dodala je da građani, prilikom davanja potpisa i podataka, mogu da ostave mogućnost da ih studenti kontaktira i uključe u direktne akcije.

Upitana da li će studenti koristiti broj potpisa za dalji pritisak povodom njihovog zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, kao i da li se osećaju spremni za njih, Sančević je odgovorila potvrdno.

Prema njenim rečima, današnja akcija, kao i kampanja koju su sprovodili od vrata do vrata i koju će nastaviti u 2026. godini, daju im „dodatan vetar u leđa“.

Studenti u blokadi danas sprovode akciju „Raspiši pobedu“ na više od 500 štandova u više od 100 gradova i opština, a samo u Kraljevu postavljeno je 16 štandova koji će raditi do 21 sat.

Na Trgu srpskih ratnika, postavljen je i štand studenata za Novogodišnji bazar, koji će se na tom mestu nalaziti takođe do 21 sat.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com