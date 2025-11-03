Studentkinja napadnuta kod šatorskog naselja u Beogradu, nasrtaji i na novinarku KRIK-a

Studenti u blokadi novosadskog Fakulteta tehničkih nauka objavili su da je njihova koleginica fizički napadnuta kod šatorskog naselja ispred Doma narodne skupštine, a da policija nije reagovala na to.

„Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih organa i hapšenje ćaci nasilnika koji je pesnicom udario u glavu koleginicu sa našeg fakulteta“, naveli su studenti na društvenoj mreži Iks (X).

Na snimku koji su objavili, vidi se muškarac koji preko ograde zamanjuje rukom u pravcu osobe koja je držala telefon, kao i da se sve odigralo na strani šatorskog naselja ka Trgu Nikole Pašića.

Studenti su zatražili i pokretanje postupaka protiv policajaca koji nisu reagovali na taj napad, iako su se nalazili nekoliko metara odatle.

I istraživački portal KRIK objavio je da je jedna osoba iz tog šatorskog naselja nasrnula na njihovu novinarku i nekoliko puta je uvredila.

KRIK je takođe na Iksu napisao da je muškarac, prema tvrdnjama okupljenih pre toga preskočio ogradu oko Pionirskog parka „i pokušao da izazove incident“.

Dodali su da je policija uhapsila tog muškarca.

(Beta)

