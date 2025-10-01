Studentkinja Nikolina Sinđelić podnela četiri tužbe protiv redakcije Informer

Studentkinja Fakulteta političkih nauka (FPN) i članica omladine Narodnog pokreta Srbije (NPS) Nikolina Sinđelić podnela je četiri tužbe protiv redakcije Informer, zbog, kako tvrdi, medijske kampanje koja se vodi protiv nje u toj redakciji.

Njen advokat Aleksandar Ivanović izjavio da pripremaju još jedan niz tužbi koji će predati narednih dana.

„Nikolina Sinđelić je jedna od ljudi koja trpi medijsku torturu zbog Informera, ali nije jedina. Mnogo ljudi je prošlu kroz takvu vrstu torture ovih 13 godina, ali nažalost, nisu svi imali hrabrost da se odupru tom pritisku“, rekao je Ivanović na konferenciji za novinare ispred Palate pravde.

Nikolina Sinđelić je izjavila da takva kampanja mora da se zaustavi i da redakcija Informer treba da odgovara za to.

„Pričali su da će nam ponuditi novac kako bi nam isplatili odštete, mi ne želimo da pristanemo na to, to nije naš cilj. Cilj nam je da svako ko je prekršio zakon na bilo koji način, mora da odgovara za to i mora biti sankcionisan“, rekla je Sinđelić.

Dodala je da nije želela da se obrati Regulatornom telu za elektronske medije (REM), jer, kako tvrdi, oni ne rade svoj posao.

Advokat Nikoline Sinđelić, Uroš Đokić, izjavio je da je krivična prijava protiv komandanta Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti (JZO) Marka Krička, koju je ona podnela, i dalje u predistražnoj fazi.

„Vidimo pokušaj potpune trivijalizacije te krivične prijave, pokušaj mešanja drugih grana vlasti u ovaj tok predmeta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u svom pismu Ursuli fon der Lajen rekao kako su ti mladi ljudi lagali da su ih tukli u garaži Vlade, a uz krivičnu prijavu predati su i lekarski predmeti sa fotografijama o zdavrstvenim nalazima Nikoline Sinđelić“, rekao je Đokić.

Ona je prethodno podnela krivičnu prijavu protiv komandanta JZO Marka Krička i drugih pripadnika te jedinice i optužila ga za fizičko i seksualno zlostavljanje prilikom privođenja nakon protesta 14. avgusta u Beogradu.

Sinđelić je za agenciju Beta izjavila da se nada da će biti epiloga nakon tužbi koje je podnela protiv redakcije Informer, jer, kako tvrdi, vlast je već počela da radi sve kako bi sabotirala tužbu.

„Zastitnik građana Zoran Pašalić je sinoć na Insajderu izjavio da je sve što je izrečeno laž i da postoje snimici iz garaže Vlade, ja ga pitam ako već postoje snimci, zašto čekamo skoro dva meseca da se objave“, kazala je Sinđelić.

Dodala je da je Pašalić izjavio da će snimci biti objavljeni na disku i da moraju da se obrade.

„Jasno nam stavlja do znanja da će snimak biti namontiran. Slična situacija je bila za snimak za naplatne rampe u Doljevcu gde je falilo dva minuta snimka za razrešenje slučaja. Sada, mislim da neće faliti dva minuta, nego će snimak trajati dva minuta jer smo mi u toj garaži proveli tri sata, oni sigurno nemaju sav materijal“, navela je Sinđelić.

Kazala je da je Pašalić njoj postavio pitanje preko televizije zašto se nije obratila njemu povodom tog slučaja.

„Svima je jasno zašto se nisam obratila njemu. Neprofesionalno je da me to pita jer je on zaštitnik građana, on treba da pokrene postupak i da se oglasi za svakog povređenog studenta i čoveka na protestima“, rekla je Sinđelić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com