Studentkinja Veterinarskog fakulteta: Sada je više razloga za blokadu nego prošle godine

Studenti Fakulteta veterinarske medicine izglasali su nastavak potpune blokade te obrazovne ustanove, a predstavnica tamošnjih studenata je izjavila za N1 da oni sada imaju „više razloga za blokadu, nego prošle godine“, među koje ubraja i pooštrenu represiju nad studentima.

Prema navodima predstavnice plenuma, studenti ovog fakulteta zapravo „nikada nisu ni izašli iz blokade“ te je samo odlučeno da nastave totalnu blokadu fakulteta, a oni sada čekaju odluku Nastavno-naučnog veća i sastanak sa upravom.

„Ono što moram da naglasim je da smo mi uvek imali više nego korektnu saradnju i sa našom upravom i sa profesorima i da su uvek poštovali volju studenata. Iskreno se nadamo i verujemo da će tako biti i sada“, navela je ona.

Dodaje i da ulaz na fakultet nije blokiran, da se u zgradi nalazi Institut za medicinska istraživanja, kao i ambulante, prenosi N1.

Kaže i da prate trenutnu situaciju i da čekaju 17. novembar kada je zakazano saslušanje bivšeg ministra Gorana Vesića i da to može biti jedan od jako bitnih činilaca u ispunjenju studentskih zahteva.

Studentkinja navodi i da su dobili podršku kolega sa ostalih fakulteta i da se nadaju da će i njihovi plenumi odlučiti da u ovoj borbi, ostaju zajedno, kao i da će ona trajati dok se ne ispune svi studentski zahtevi.

(Beta)

