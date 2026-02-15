Studentski protest u Kragujevcu, uporedo sa državnom manifestacijom

Studentski skup "Sretnimo se ponovo" počeo je danas u Kragujevcu u prepodnevnim satima, a u 11.52 održana je šesnaestominutna tišina za 16 žrtava koje su stradale usled pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice.

Okupljeni su na raskrsnici između Zastavinog solitera i mosta na Lepenici postavili 16 stolica na kojima su nalepljeni papiri sa imenima ljudi koji su poginuli u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine godine, a na svakoj stolici je i jedna bela ruža.

Studenti su najavili da će prvi deo programa u Kragujevcu biti posvećen „ustavnoj Srbiji i Sretenjskom ustavu – simbolu borbe za slobodu i državnost“, donetom u tom gradu.

Po završetku tog dela, od 13.00 do 14.00 u kragujevačkom naselju Šumski raj, predviđeno je okupljanje kolone vozila i polazak ka Orušcu, gde će biti organizovan drugi, završni deo skupa.

Vožnja ka Orašcu planirana je od 14.00 do 17.00, gde će ispred Osnovne škole „Prvi srpski ustanak“ biti taj deo skupa.

Program u Orašcu počeće u 18.00, posvećen „narodnom ustanku i ustaničkoj Srbiji“ dok je završetak skupa najavljen za 20.00.

U Orašcu je danas održana i centralna državna manifestacija povodom Dana državnosti Srbije – Sretenja koju je predvodio premijer Đuro Macut.

