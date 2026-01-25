Studentski skup Znanje je moć u utorak ispred zgrade Rektorata u Beogradu

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova saopštili su večeras da će skup „Znanje je moć“, 27. januara na školsku slavu Savindan, biti održan u 18 časova ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu.

„Vreme je da vratimo veru u obrazovanje i stručnost i da ih ponovo postavimo kao temelj našeg društva. Bez znanja nema slobode, bez prava nema države, a bez odgovornosti nema zajednice“, poručili su studenti na Instagramu.

Prema njihovim rečima, država treba da počiva na obrazovanju, na nauci, na neprekidnom usavršavanju i učenju.

Oni su na Instagramu objavili i snimke sa studentskog protesta 27. januara 1997. godine, na koji je došao i tadašnji patrijarh Pavle.

(Beta)

