Studija: Deca koja veruju u Deda mraza ne moraju da budu moralno bolja niti poslušnija

Verovanje u Deda Mraza ne pretvara decu u šarmantna, velikodušna mala bića, zaključak je studije koju je sproveo britanski tim, preneli su francuski mediji.

„Da li verovanje u Deda Mraza utiče na ponašanje dece? Da li ih ovo verovanje čini ljubaznijim i manje neposlušnim?“, pitao se psiholog Rohan Kapitani (Kapitany) pre nekoliko godina.

Da bi to saznali, on i njegove kolege sa Univerziteta Darem u Velikoj Britaniji intervjuisali su roditelje oko 400 dece, uzrasta od četiti do devet godina, pre božićnih praznika 2019, 2021. i 2022. godine.

Rezultati njihove studije, dostupni na platformi Open Source Forum (OSF), razočaravajući su za sve roditelje koji se nadaju da će Božić koristiti kao obrazovno i motivaciono sredstvo, jer „verovanje u Deda Mraza ne čini decu bolje vaspitanom ili velikodušnijom, u nadi da će dobiti poklone“.

Ipak, tim je otkrio da što su deca bila više izložena božićnim ritualima – postavljanje ukrasa, nošenje neobične odeće poput ukrašenih džempera, učešće u božićnim događajima i konzumiranje praznične hrane – to je njihovo ponašanje ocenjeno kao više altruistično.

Za Rohana Kapitanija, to zapažanje je u skladu sa sociološkim saznjanima, a to je da je „društveni kontekst osobe bolji predznak njenog daljeg ponašanja nego njeno verovanje“.

(Beta)

