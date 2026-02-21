Studija: Mačke možda mogu da pomognu u lečenju raka dojke

Pored toga što su odlični kućni ljubimci, mačke bi mogle da nam pomognu da bolje razumemo, a možda čak i bolje lečimo određene vrste raka, uključujući rak dojke, saopštila je ove nedelje grupa međunarodnih istraživača.

U studiji objavljenoj u časopisu Sajens (Science), stručnjaci veterinarske i humane medicine istraživali su moguće sličnosti između ljudi i mačaka u vezi sa rakom.

„Iako su takve veze između pasa i ljudi istaknute prethodnim istraživanjima, praktično ništa nije postojalo u vezi sa našim prijateljima mačkama“, rekla je Luiz van der Vejden (Louise van der Weyden), istraživačica onkogenetike u britanskom institutu „Wellcome Sanger“ i koautorka studije.

„Međutim, mačke, kao i psi, su odlični modeli za nas jer su izložene istom okruženju, uključujući zagađenje i pasivno pušenje, i razvijaju iste bolesti kao i mi, poput raka i dijabetesa“, rekla je naučnica.

Na osnovu tog principa, Luiz van der Vejden i njene kolege analizirale su uzorke kancerogenih tumora od oko 500 domaćih mačaka iz pet zemalja, obuhvatajući 13 različitih vrsta raka.

Pošto su kanceri uzrokovani genetskim mutacijama, timovi su tražili promene u DNK ovih tumorskih ćelija, slične onima koje su već identifikovane u humanoj medicini.

Pojavilo se nekoliko sličnosti između dve vrste, posebno u pogledu raka dojke. U više od 50 odsto analiziranih tumora mlečnih žlezda mačaka, gen nazvan FBXW7, koji je već identifikovan u humanoj medicini, otkriven je kao mutiran.

Iako ova mutacija nije baš česta kod žena sa rakom dojke, ona izaziva posebno agresivan tip raka kod onih koje ga imaju, naglašava istraživačica, napominjući da su ovi karcinomi dojke takođe veoma agresivni kod mačaka.

„Za ovaj mali procenat žena koje ga nose, ovo otkriće je izvanredno jer bi moglo da otvori put novim tretmanima“, dodala je ona.

Dok je sprovođenje kliničkih ispitivanja na ljudima komplikovano zbog veoma malog broja obolelih pacijenata, mutacija je veoma česta kod mačaka, pa bi ciljani tretmani stoga mogli biti lakše testirani u veterinarskim klinikama.

„Lično, bila bih sklonija da uzmem lek koji je testiran na mačkama nego na miševima“, rekla je naučnica.

Ohrabreni ovom paralelom, švajcarski istraživači su sproveli dalje eksperimente na ovim uzorcima i otkrili da su dva hemoterapijska tretmana izgledala veoma efikasna protiv tumora koji nose ovu mutaciju.

Iako ove rezultate još treba potvrditi daljim istraživanjima, oni bi mogli brzo koristiti i ženama i mačkama, jer su ovi lekovi već odobreni za upotrebu kod ljudi i životinja, ističe se u studiji.

Međutim, ambicija nije isključivo da se pomogne istraživanju raka kod ljudi, rekla je Luiz van der Vejden, koja tvrdi da bi ova otkrića trebalo koristiti i za bolje lečenje naših četvoronožnih pratilaca nudeći im, na primer, ciljane terapije koje se već koriste kod ljudi.

Takav pristup bio bi pun pogodak i za životinje i za ljude, dodala je ona.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com