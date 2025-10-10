Sud BiH odlučio da Dodik može da ostane predsednik SNSD-a

Sud Bosne i Hercegovine (BiH) odlučio je da Milorad Dodik ima pravo da obavlja funkciju Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Sud BiH je obavestio Centralnu izbornu komisiju BiH (CIK) da je obio žalbu predsednika opozicione Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića zato što je CIK overila kandidaturu Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za prevremene predsedničke izbore, koju je potpisao Milorad Dodik kao lider te stranke.

CIK je Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS) potvrdila da ju je Sud BiH obavestio da je Vukanovićeva žalba odbačena i da Milorad Dodik ima pravo da obavlja funkciju predsednika stranke.

Vukanović je žalbu Sudu BiH uložio pre četiri dana, navodeći da traži da se kandidatura SNSD-a za prevremene predsedničke izbore ospori u skladu s pravnosnažnom sudskom presudom, kojom je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

Iz CIK nije navedeno obrazloženje državnog suda za odbijanje Vukanovićeve žalbe.

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit je ranije svojom odlukom zabranio finansiranje SNSD-a i Ujedinjene Srpske iz budžetskih sredstava, da bi potom vladajuća koalicija u RS u entitetskom parlamentu zabranila finansiranje svih stranaka iz budžeta.

Po tom osnovu Dodik može da ostane na čelu SNSD-a, jer se stranka ne finansira sredstvima iz budžeta.

Vukanović je ranije optužio Šmita da je „uništio opoziciju“.

„Ostavio je celu opoziciju bez ikakvih prihoda, dok je Dodiku omogućio da ima sve resurse. On i dalje leti helikopterom, ne poštuje nikakve odluke“, kazao je lider Liste za pravdu i red.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com