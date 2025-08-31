Sud odlučuje o naporima SAD da deportuju gvatemalsku decu

Američki savezni sudija izdao je hitnu naredbu kojom se blokira deportacija grupe dece iz Gvatemale koja su prešla granicu bez svojih porodica, nakon što su advokati rekli da vlada priprema deportacije koje bi kršile zakone koji pružaju zaštitu deci migrantima.

Advokati 10 maloletnika iz Gvatemale, uzrasta od 10 do 17 godina, naveli su u sudskim dokumentima da će ih deportovati nazad u roku od nekoliko sati. Međutim, savezna sudija rekla je da ta deca ne mogu biti deportovana najmanje 14 dana, osim ako ona ne presudi drugačije, a ročište je zakazano za danas.

Ovaj slučaj je izazvao uzbunu među zagovornicima prava migranata, koji kažu da bi mogao predstavljati kršenje saveznih zakona osmišljenih da zaštite decu koja stižu bez roditelja.

Iako su deportacije za sada na čekanju, slučaj ističe sukob visokih rizika između vladinih napora u sprovođenju imigracionih zakona i pravnih zaštitnih mera koje je Kongres stvorio za neke od najranjivijih migranata.

Trampova administracija planira da deportuje skoro 700 gvatemalske dece koja su došla u SAD bez pratnje, navodi se u pismu koje je u petak poslao senator Ron Vajden iz Oregona. Gvatemalska vlada je saopštila da je spremna da ih primi.

To je još jedan korak u naporima Trampove administracije da sprovede strože imigracione zakone, koji uključuju planove za slanje velikog broja policajaca u Čikago radi suzbijanja imigracije, pojačavanje deportacija i ukidanje zaštite za ljude koji su imali dozvolu za život i rad u SAD.

Advokati gvatemalske dece rekli su da vlada SAD nema ovlašćenja da ih deportuje i da ih uskraćuje pravom na zakonit postupak sprečavajući ih da podnesu zahteve za azil ili imigracionu pomoć.

Deca migranti koja putuju bez roditelja ili staratelja predaju se Kancelariji za preseljenje izbeglica kada ih sretnu službenici duž granice SAD i Meksika. Kada stignu u SAD, deca često žive u skloništima pod nadzorom vlade ili u hraniteljskim porodicama dok ne budu predata obično članu porodice koji živi u zemlji.

Maloletnici mogu da zatraže azil, status maloletničke imigracije ili vize za žrtve seksualne eksploatacije.

Zbog njihovih godina i često traumatičnih iskustava pri dolasku u SAD, njihov tretman je jedno od najosetljivijih pitanja u imigraciji.

Grupe za zastupanje prava već su tužile sudove tražeći da obustave nove procedure provere dece bez pratnje koju je sprovela Trampova administracija, tvrdeći da promene duže drže porodice razdvojenim i da su nehumane.

Slični zahtevi za hitne slučajeve podneti su i u drugim delovima zemlje. Advokati u Arizoni i Ilinoisu zatražili su od saveznih sudija da blokiraju deportacije maloletnika bez pratnje.

(Beta)

