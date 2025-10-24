Sud: Određen pritvor V.A. jer je ranio čoveka i izazvao požar ispred Skupštine

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana V.A. (70) osumnjičenom da je 22. oktobra ispred Doma Narodne skupštine iz pištolja, koji je neovlašćeno nosio, ranio M.B, a potom benzinom polio i zapalio šatore koji se nalaze ispred zgrade parlamenta.

Pritvor mu je određen da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda, a prenosi portal N1.

Kako je Više javno tužilaštvo u Beogradu ranije saopštilo, V.A. (70) se branio ćutanjem danas na saslušanju, odnosno da je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

On je saslušan zbog sumnje da je 22. oktobra ispred Skupštine pokušao da ubije M.B, ispalivši u njega više metaka iz pištolja koji je neovlašćeno nosio, a potom požarom i upotrebom vatrenog oružja izazvao „opasnost za život i telo ljudi koji su se nalazili u neposrednoj blizini šatora i imovinu većeg obima“.

Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

