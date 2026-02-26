Sud presudio da je RTS dužan da vrati na posao novinarku Nikolić, jer je nezakonito otpuštena

Apelacioni sud u Beogradu presudio je da je novinarki Mirjani Nikolić, reporterki Prvog programa Radio Beograda iz Skupštine Srbije, pre sedam godina dat nezakonit otkaz i da je Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije (RTS) dužna da je vrati na posao, saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije.

U sudskom postupku, koji je UNS pratio, Prvi osnovni sud u Beogradu dva puta odlučivao je u korist RTS-a, dok je Apelacioni sud prvi put takvu presudu ukinuo, a zatim, drugi put, otvorio raspravu, ponovo izveo dokaze, saslušao svedoka i preinačio presudu u korist novinarke.

Apelacioni sud je utvrdio da novinarka 19. aprila 2019. godine, kada je došlo do incidenta i svađe između urednice i nje, nije povredila radnu obavezu i narušila radnu disciplinu.

Tog dana reporterka je u Skupštini pratila konsultacije tadašnje predsednice parlamenta Maje Gojković sa predstavnicima poslaničkih grupa, a urednica joj je, kako piše u presudi, ostavila da proceni da li da ostane i izveštava sa konferencije za novinare tadašnjeg šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Martinovića.

UNS-u je reporterka ranije objasnila da su instrukcije urednika bile da radijski izveštač sledi rad televizijske ekipe RTS-a i da je ona, iako su kolege sa TV otišle, ipak ostala i snimila Martinovićevo obraćanje.

Apelacioni sud odlučio je da preinači presudu prvostepenog suda koji je zaključio da nije bilo povrede radne obaveze, ali da jeste došlo do nepoštovanja radne discipline „pošto je po povratku iz Narodne skupštine 19. aprila 2019. godine novinarka drsko odgovorila urednici Đurđici Dragaš Vukovljak da prestane da je ispituje gde je bila i šta je radila“.

Apelacioni sud se, između ostalog, pozvao na svedočenje urednika Novosti dana Prvog programa Radio Beograda Slobodana Petrovića da je Nikolić dugogodišnji skupštinski izveštač i da je mogla sama da proceni koliko i šta treba da pripremi za izveštaj, te da je „iskusni i profesionalni novinar i da su joj izveštaji bili onakvi kakvi treba da budu“.

On je naveo da nije prisustvovao incidentu toga dana, ali da ta redakcija ima relativno mali broj zaposlenih i da je atmosfera kolegijalna.

Mirjani Nikolić otkaz je u Radio Beogradu dat 6. juna 2019. godine, a presuda da je nezakonito otpuštena doneta je u februaru ove godine, piše UNS.

U sudskom postupku, koji je UNS pratio, Prvi osnovni sud u Beogradu dva puta odlučivao je u korist RTS-a, dok je Apelacioni sud prvi put takvu presudu ukinuo, a zatim, drugi put, otvorio raspravu, ponovo izveo dokaze, saslušao svedoka i preinačio presudu u korist novinarke.

Apelacioni sud je utvrdio da novinarka 19. aprila 2019. godine, kada je došlo do incidenta i svađe između urednice i nje, nije povredila radnu obavezu i narušila radnu disciplinu.

Tog dana reporterka je u Skupštini pratila konsultacije tadašnje predsednice parlamenta Maje Gojković sa predstavnicima poslaničkih grupa, a urednica joj je, kako piše u presudi, ostavila da proceni da li da ostane i izveštava sa konferencije za novinare tadašnjeg šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Martinovića.

UNS-u je reporterka ranije objasnila da su instrukcije urednika bile da radijski izveštač sledi rad televizijske ekipe RTS-a i da je ona, iako su kolege sa TV otišle, ipak ostala i snimila Martinovićevo obraćanje.

Apelacioni sud odlučio je da preinači presudu prvostepenog suda koji je zaključio da nije bilo povrede radne obaveze, ali da jeste došlo do nepoštovanja radne discipline „pošto je po povratku iz Narodne skupštine 19. aprila 2019. godine novinarka drsko odgovorila urednici Đurđici Dragaš Vukovljak da prestane da je ispituje gde je bila i šta je radila“.

Apelacioni sud se, između ostalog, pozvao na svedočenje urednika Novosti dana Prvog programa Radio Beograda Slobodana Petrovića da je Nikolić dugogodišnji skupštinski izveštač i da je mogla sama da proceni koliko i šta treba da pripremi za izveštaj, te da je „iskusni i profesionalni novinar i da su joj izveštaji bili onakvi kakvi treba da budu“.

On je naveo da nije prisustvovao incidentu toga dana, ali da ta redakcija ima relativno mali broj zaposlenih i da je atmosfera kolegijalna.

Mirjani Nikolić otkaz je u Radio Beogradu dat 6. juna 2019. godine, a presuda da je nezakonito otpuštena doneta je u februaru ove godine, piše UNS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com