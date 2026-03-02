Sud u Loznici Zlatku Kokanoviću odredio pritvor do 30 dana

Sudija za prethodni postupak suda u Loznici je danas aktivisti i poljoprivredniku Zlatku Kokanoviću odredio pritvor do 30 dana.

To je objavljeno na Fejsbuk stranici udruženja „Ne damo Jadar“ čiji aktivista Nebojša Petković je, u snimljenoj izjavi, naveo da je Kokanoviću pritvor određen zbog uznemiravanja javnosti, a da je kao razlog za pritvor odbačena mogućnost ponavljanja krivičnog dela.

Kokanović je pušten sinoć da se brani sa slobode, posle žalbe advokata na nezakonito ponašanje policije, nakon što je bio uhapšen pri pokušaju blokade graničnog prelaza Trbušnica kod Loznice, za vreme protesta poljoprivrednika. Ranije danas je ipak ponovo priveden.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je prvobitno u nedelju da je Kokanoviću određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je na protestu poljoprivrednika traktorom lakše povredio dva policajca.

Mediji su potom preneli da je Kokanoviću pozlilo nakon privođenja, nakon čega je bio zbrinut u lozničkoj bolnici. Pošto mu policija nije na vreme uručila odluku o zadržavanju, žalba advokata je usvojena, a Kokanović pušten na slobodu.

On je potom medijima izjavio da navodi policijske prijave nisu tačni i da on nikoga nije napao.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com