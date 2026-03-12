Sud u Moskvi osudio 19 osoba zbog masakra u koncertnoj dvorani 2024. godine

Sud u Moskvi je danas osudio 19 osoba zbog učešća u pucnjavi u koncertnoj dvorani 2024. godine, u kojoj je ubijeno 149 ljudi, a više od 600 je povređeno.

To je jedan od najsmrtonosnijih napada u glavnom gradu Rusije u poslednjih nekoliko godina.

Frakcija Islamske države preuzela je odgovornost za masakr 22. marta 2024. godine u koncertnoj dvorani Krokus (Crocus City Hall), gde su četvorica napadača pucala na ljude koji su čekali koncert popularnog rok benda, a zatim zapalili zgradu.

Svi optuženi su dobili dugotrajne zatvorske kazne: 15 ih je osuđeno na doživotni zatvor, jedan na 22 i po godine, dok su još trojica dobila po 19 godina i 11 meseci.

Suđenje je počelo u avgustu 2025. godine u vojnom sudu, što je uobičajeno za optužbe za terorizam, i održano je iza zatvorenih vrata, uz objašnjenje vlasti da postoji bezbednosni rizik.

Predsednik Vladimir Putin i drugi ruski zvaničnici tvrdili su, bez iznošenja dokaza, da je Ukrajina imala ulogu u napadu, što je Kijev oštro negirao.

Istražni komitet, najviša kriminalistička agencija u Rusiji, saopštio je da je napad „planiran i izveden u interesu aktuelnog rukovodstva Ukrajine kako bi se destabilizovala politička situacija“ u Rusiji.

Takođe je navedeno da su četvorica osumnjičenih napadača pokušala da pobegnu u Ukrajinu nakon napada.

Sva četvorica, identifikovana kao državljani Tadžikistana, uhapšena su nekoliko sati nakon napada i kasnije su se pojavili pred moskovskim sudom sa znakovima teškog premlaćivanja.

Među optuženima su i trojica muškaraca koji su osumnjičenim napadačima prodali automobil, čovek od koga su iznajmili stan, i još deset osoba optuženih za veze sa teroristima, prema nezavisnom ruskom mediju Mediazona.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com