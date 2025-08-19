Sud u Valjevu odredio kućni prtvor za osam osoba, devet pušteno da se brani sa slobode

Viši sud u Valjevu je odredio kućni pritvor za osam osoba a njih devet je pušteno da se brani sa slobode, oni su uhapšeni u subotu, kada su demolirane i prostorije Srpske napredne stranke (SNS), objavili su lokalni mediji.

Portal Vamedie je naveo i da je sinoć u Valjevu održan protest podrške privedenima na protestu u subotu, 16. avgusta .

Protest je održan ispred zgrade Višeg suda u kom su oni izvedeni pred sudiju za prethodni postupak.

Po saznanjima Vamedie, za osam osoba određen je kućni pritvor dok je njih devet pušteno da se brani sa slobode.

Građani su sinoć ispred zgrade suda zatražili puštanje na slobodu svih osumnjičenih a skup je potrajao do kasno u noć.

Osumnjičeni su uhapšeni u noći 16. avgusta na skupu podrške svima nad kojima je policija primenila prekomernu silu na protestu u Valjevu prethodnog četvrtka.

Na skupu 16. avgusta u toku protestne šetnje demolirane su prostorije SNS-a, Gradske uprave, Tužilaštva i jednog kafića.

