Sud u Velikoj Britaniji: Zabrana rada Palestinskoj akciji je protivzakonita

Viši sud u Velikoj Britaniji presudio je danas da je odluka Vlade da zabrani rad grupe Palestinska akcija i obeleži je kao terorističku organizaciju bila protivzakonita, ali je zadržao zabranu na snazi pošto se očekuje žalba na tu odluku.

Vlada je zabranila rad te organizacije pošto su njeni aktivisti u junu prošle godine upali u bazu Kraljevskog vazduhoplovstva kako bi protestovali protiv podrške Izraelu tokom rata u Pojasu Gaze. Aktivisti su tada poprskali crvenom bojom motore dva aviona-cisterne i udarali ih pajserima.

Vlada je potom proglasila Palestinsku akciju za terorističku organizaciju, zajedno sa Al Kaidom i Hamasom, čime je članstvo u toj grupi postalo krivično delo koje se kažnjava sa do 14 godina zatvora.

Od tada je više od 2.000 ljudi uhapšeno zbog držanja transparenata na kojima je pisalo „Podržavam Palestinsku akciju“, što pristalice te organizacije smatraju grubim kršenjem slobode govora i prava na protest.

Palestinska akcija je od osnivanja 2020. godine protestovala na više vojnih i industrijskih lokacija u Velikoj Britaniji uključujući provale u objekte u vlasništvu izraelskog proizvođača oružja „Elbit Sistems UK“.

Zvaničnici kažu da su akcije grupe prouzrokovale štetu od više miliona funti koja utiče na nacionalnu bezbednost.

Sudije Viktorija Šarp, Džonatan Svift i Karen Stajn rekle su da „priroda i obim aktivnosti Palestinske akcije nisu ispunili nivo, obim i upornost“ koji bi opravdali zabranu.

Oni su dodali da su „nezadovoljni što je odluka o zabrani Palestinske akcije bila nesrazmerna“.

Sudije su u presudi rekle da, iako se „vrlo mali broj njegovih postupaka smatra terorističkim delovanjem, bez obzira na zabranu, krivični zakon je dostupan za gonjenje umešanih“.

Suosnivačica Palestinske akcije Huda Amori rekla je da je odluka „monumentalna pobeda i za naše osnovne slobode ovde u Britaniji i u borbi za slobodu palestinskog naroda, poništavajući odluku koja će zauvek biti upamćena kao jedan od najekstremnijih napada na slobodu govora u novijoj britanskoj istoriji“.

Ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud izjavila je da je „razočarana odlukom suda i da se ne slaže sa stavom da je zabrana ove terorističke organizacije nesrazmerna“ i najavila da će pokušatiu da tu presudu obori na Apelacionom sudu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com