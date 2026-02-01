Sudija Majić: TOK da hitno hapsi funkcionere vlasti, pre nego što ga ugase novim zakonima

Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić je pozvao Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) da pre primene novih pravosudnih zakona, krene da hitno procesuira, hapsi i piše optužnice protiv svih funkcionera vlasti koji su prekršili zakon.

„U ovom trenutku će još moći nešto da urade jer će ih ugasiti kroz upućivanje (tužilaca na druga mesta) i sve ostalo kako su zamislili. Zato je bitno da sa svim što imaju izađu hitno i krenu da procesuiraju, jer imaju i dokaze za koje javnost ne zna, da se redovno obraćaju javnosti ukoliko neko odbija da postupa onako kako su oni naložili“, rekao je Majić u emisiji „Utisak nedelje“ na TV Nova.

Ocenio je da je izjava predsednika Ustavnog suda Vladana Petrova o razrešenju sudija koje kritikuju vlast, „prvi korak u razgradnji pravosuđa“ i dodao da bi takva izjava mogla da dovede do razrešenja Petrova zbog sukoba interesa.

„Njegova izjava nije nimalo samostalna, već je deo šire slike gde su predsednik države i njegovi saradnici objavili rat pravosuđu koje bi se sada ili bilo kada usudilo da preispituje njihova nepočinstva“, kazao je Majić.

(Beta)

