Sudija Petrov: Nisam video suštinske zamerke na usvojene pravosudne zakone

Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov izjavio je danas da nema ničeg spornog u tome što je predsednik države potpisao set pravosudnih zakona, poznatih kao „Mrdićevi“, navodeći da je Aleksandar Vučić iskoristio svoje ustavno ovlašćenje na način koji je sasvim legalan i legitiman i da je to ono što je ključno.

„Predsednik države može pre nego što proglasi zakon da oceni da li je zakon, koji je Narodna skupština usvojila, u skladu sa Ustavom ili da li je on, kako u teoriji kažemo, politički celishodan, da li tu ima nekih ozbiljnih nedostataka, loših rešenja koja bi mogla da dovedu do štetnih posledica, ako bi ti zakoni bili proglašeni i stupili na snagu“, rekao je Petrov za TV Prva.

On je rekao da je njegovo mišljenje i inače da predsednik države u toj primeni suspenzivnog veta „treba da bude krajnje restriktivan“.

„Ne mogu manji propusti u proceduri pravnoj iii političkoj da budu razlog da predsednik vrati zakon na ponovno odlučivanje Narodnoj skupštini. Ona je najviše predstavničko telo, predsednik je takođe organ koji proizilazi iz narodne suverenosti, ali bilo bi krajnje nezgodno ako bi jedan set izmena zakona bio tek tako od predsednika države vraćen Narodnoj skupštini, praktično bi značilo da ona nije odradila svoj posao kako treba“, rekao je Petrov.

On je naveo da ne može više o tome da priča jer „taj predmet može da dođe pred Ustavni sud i onda će ti mediji koji mi svaku reč vade reći da nisam nepristrasan, što i inače govore“.

„Treba to demistifikovati, da svako radi svoj posao. Oni koji smatraju da postoje suštinske zamerke na izmene zakona, sadržinske, da se njima ozbiljno narušavaju tekovine i glavna rešenja iz Ustavnih amandmana, odnosno Ustava, mogu da presaviju tabak, mogu uostalom i da se pojave u javnosti i jasno ukažu na to koji su to nedostaci. Ja pravo da vam kažem pratim taj deo u medijima, tih sadržinskih nedostataka nema. Oni se izgleda boje utezanja pravne države“, rekao je Petrov.

On je naveo da mišljenja iz Evropske unije (EU) o „Mrdićevim“ zakonima država mora da uzme u obzir jer je na evropskom putu, ali „packe, koliko sam ja ispratio, nismo dobili od nekog nadležnog tela EU nego od pojedinaca, ma koliko visoko oni pozicionirani“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com