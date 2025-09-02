Sudija presudio da je Tramp slanjem Nacionalne garde u Los Anđeles prekršio zakon

Savezni sudija je presudio da je predsednik SAD Donald Tramp slanjem Nacionalne garde tokom protesta protiv imigracije u Los Anđelesu prekršio zakon iz 1878. godine koji zabranjuje vojno sprovođenje zakona.

Međutim, današnja presuda sudije Čarlsa Brajera ne zahteva povlačenje preostalih trupa iz Kalifornije.

Tramp međutim insistira na većem raspoređivanju trupa u gradovima koje predvode opozicione Demokrate, kao što su Čikago, Baltimor i Njujork.

Tramp je letos rasporedio 4.000 vojnika Nacionalne garde i 700 pripadnika Mornaričke pešadije u Južnoj Kaliforniji uprkos protivljenju guvernera Demokrate Gevina Njusoma.

Sudija je rekao da je Tramp namerno prekršio zakon koji se primenjuje kada je zemlja napadnuta ili je u „opasnosti od pobune protiv autoriteta Vlade“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com