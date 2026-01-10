Sudije i tužioci traže ostavku ministra Vujića: Nema vremena za posao, a ima za zabavu u Informeru

Neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“ zatražila je danas da ministar pravde Nenad Vujić podnese ostavku jer ne ispunjava svoje dužnosti „već postupa interesno, selektivno i neprofesionalno, na štetu pravosudnog sistema i vladavine prava“.

Ova neformalna grupa je u zahtevu navela niz situacije kada nije reagovao – na zahteve javnosti, istupanje predsednika države Aleksandra Vučića, nedopustive medijske objave i druge slučajeve, ali je „imao vremena i smatrao je primerenim da učestvuje u božićnoj ‘proslavi’ na televiziji ‘Informer’, iako je vlasnik te medijske kuće Dragan J. Vučićević – stranka u brojnim sudskim postupcima“.

Takođe i da su se „među zvanicama nalazila lica koja su bivši osuđenici za najteža krivična dela ili osumnjičeni za ozbiljne zloupotrebe službenog položaja, pa se opravdano postavlja pitanje da li se ministar pravde nalazi u sukobu interesa“.

Među slučajevima kada nije reagovao, naveli su „apsolutno nedopustive medijske objave i izveštaje u kojima su novinari i zaposleni u pojedinim medijskim kućama, među kojima su prednjačili uposlenici dnevnog lista i televizije ‘Informer’, neprimereno komentarisali sudske odluke, nosiocima pravosudnih funkcija pripisivali uličarske termine, a neretko objavljivali i podatke iz njihovog privatnog života, uključujući brojeve telefona i fotografije“.

„Nije odgovorio na brojne, opravdane zahteve stručne i šire javnosti da navede i objasni razloge zbog kojih je inicirao proceduru pomilovanja od krivičnog gonjenja, na osnovu koje je predsednik Republike, derogirajući sudsku vlast, pomilovao lica protiv kojih se u tom trenutku vodio krivični postupak pred Osnovnim sudom u Novom Sadu zbog nanošenja teških telesnih povreda studentkinji, kao i Milicu Stojanović, koja je vozilom udarila studentkinju tokom mirnih protesta“, navedeno je u zahtevu.

Takođe nije reagovao povodom „brojnih i kontinuiranih izjava najviših predstavnika izvršne vlasti, naročito predsednika Republike, bivšeg premijera i pojedinih ministara, kojima se sudije i tužioci nazivaju ‘stranim plaćenicima’, ‘odmetnutim delom pravosuđa koji se odrodio od izvršne vlasti’, ‘izdajnicima’ i ‘nepatriotama’, čime se grubo narušava poverenje javnosti u pravosudni sistem“.

Ni kada je „tužiteljki Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, Aleksandri Stojisavljević, zapaljen automobil ispred mesta stanovanja, kada su sudiju Prvog osnovnog suda u Beogradu Tatjanu Bezmarević Janjić predstavnici redakcije ‘Informera’ sačekivali ispred njenog radnog mesta zbog odluke koja im se nije dopala, kao ni kada tužiteljki Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Gordani Nedić Isailović policija, navodno iz ‘bezbednosnih razloga’, nije omogućila da izvrši uviđaj“ u Ćacilendu.

Navedeno je i da nije reagovao kod usvajanja lex specijalisa za zgradu Generalštaba, ni na predlog poslanika Uglješe Mrdića za „izmenu važnih pravosudnih zakona, po hitnom postupku, bez javne rasprave, sa očiglednim ciljem da se ograniči samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva“.

Istakli su i da je „aktivno učestvovao u blokadi rada Visokog saveta tužilaštva, naročito nakon sprovedenih izbora za članove Visokog saveta tužilaštva, kada su ministar pravde Nenad Vujić i njemu bliski članovi aktuelnog saziva zloupotrebili svoje pozicije urušavanjem izbornog postupka, očigledno sa ciljem ponavljanja izbora čijim rezultatima nisu bili zadovoljni“.

(Beta)

