Sudije u Kragujevcu obustavom suđenja protestuju zbog novih zakona

Sudija Nenad Baković je rekao TV N1 da je to individualni čin nekolicine sudija iz neformalne grupe „Odbrana struke“ koji je, kako je naveo, motivisan savešću, profesionalnom i ličnom etikom.

„Ovo je simboličan čin zbog urušavanja vladavine prava i očigledne namere izvršne vlasti da disciplinuje pravosuđe, motivisano potrebom izvršne vlasti da se očuvaju na vlasti, da sačuvaju enormno bogatstvo stečeno tokom godina i da izbegnu krivični progon“, naveo je Baković.

On je dodao da uverenje sudija koje protestuju u Kragujevcu deli veliki broj sudija u Srbiji.

(Beta)

