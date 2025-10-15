Sukob grčke policije s lekarima bolnice koju je posetio premijer

Policija za suzbijanje demonstracija sukobila se danas s medicinskim osobljem u državnoj bolnici u Atini u sredu tokom protesta zbog stanja javnih zdravstvenih službi održanog tokom posete premijera Kirijakosa Micotakisa toj ustanovi.

Policija je ispalila plotune biber spreja i koristila štitove i palice da bi odgurnula lekare u Univerzitetskoj opštoj bolnici Atikon koji su zahtevali da se sastanu s Micotakisom.

Zdravstveni radnici su protestovali zbog nedostatka osoblja, niskih plata i loših uslova rada.

Micotakis u pratnji ministra zdravlja Adonisa Georgijadisa, je u tu bolnicu u zapadnoj Atini došao na otvaranje novog onkološkog odeljenja i renoviranog odeljenje hitne službe.

Jorgos Sideris, šef Udruženja bolničkih lekara Atine i Pireja je rekao: „Duguju na 10.000 dana odsustva! Plate su nam zamrznute!“.

Sideris, lekar u toj bolnici, rekao je da je 130 pacijenata nedavno spavalo na nosilima u hodnicima zbog prenatrpanosti i da je hitno potrebno dodatnih 125 medicinskih sestara samo da bi se radilo na bezbednom nivou za pacijente.

Novo onkološko odeljenje bolnice izgrađeno je uz finansiranje dobrotvorne organizacije i očekuje se da će brinuti o više od 20.000 pacijenata godišnje što je 41% više nego 2019. godine, saopštio je kabinet premijera.

Micotakis je u govoru na ipak održanoj svečanosti rekao da je redovno finansiranje za Atikon povećano sa 90 miliona evra na 150 miliona evra. Broj zaposlenih se takođe povećao, rekao je on, „ne do nivoa koji bismo želeli, ali nastavljamo da se sveobuhvatno restrukturira Nacionalni zdravstveni sistem“.

(Beta)

