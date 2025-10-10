Šulkić (Novi DSS): Tužilaštvo da ispita sve koji tvrde da je pad nadstrešnice posledica diverzije

Potpredsednik Nove demokratske stranke Srbije (Novog DSS) Dejan Šulkić izjavio je danas da tužilaštvo treba da sasluša sve predstavnike vlasti koji tvrde da je pad nadstrešnice novosadske Železničke stanice posledica diverzije i terorizma.

On je gostujući na televiziji Nova kazao da je vlast pokušavala mesecima da zataška taj slučaj, a da je poslednjih dana plasirala tezu o sabotaži i diverziji.

„Ne smemo kao javnost da dozvolimo da se udaljimo od činjenice da su građani uvedeni u objekat koji je još bio gradilište“, kazao je Šulkić govoreći o Železničkoj stanici koja nije imala upotrebnu dozvolu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da je „veoma čudno“ što su, po njegovim rečima, 11 meseci bili sakriveni snimci na kojima se vidi kako novosadski opozicioni odbornik Miša Bačulov šeta ispred Železničke stanice u tom gradu, nekoliko sati pre pada nadstrešnice.

U nesreći koja se dogodila 1. novembra prošle godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu poginulo je 16 ljudi.

(Beta)

