Šulkić (Novi DSS): Zakonom o Generaštabu suspenduju se procedure Zakona o planiranju i izgradnji

Poslanik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Dejan Šulkić rekao je u Skupštini Srbije da se predloženim zakonom o rušenju zgrada Generaštaba u Beogradu koje su oštećene u bombardovanju NATO 1999. godine, suspenduju procedure za gradnju predviđene Zakonom o planiranju i izgradnji zbog čega je pala nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu i poginulo 16 ljudi.

On je u raspravi o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske (prostor sa zgradama Generalštaba), upitao zašto je promenjen plan da se zgrade ustupe stranom investitoru koji će na tom mestu izgraditi hotel kada je 2016. godine Vlada Srije donela odluku da se restauriraju i vrate u prvobitno stanje, a to potpisao Aleksandar Vučić.

„Nije reč o nekom koridoru, gasovodu ili naftovodu koji treba da prođe tim prostorom da bi se doneo leks specijalis po hitnom postupku da se na tom mestu izgradi hotel, koji će, kako se navodi u predlogu zakona, doprineti razvoju Srbije“, rekao je Šulkić.

Upitao je da li to znači da ovaj presedan najavljuje da će se ubuduće na mestu spomenika graditi hoteli.

Dodao je da u SAD nikada ne bi gradili hotel na mestu srušenih Kula bliznakinja u Svetskom trgovinskom centru u Njujorku.

„Ovaj presedan ako ga napravite omogućiće da se gradi u Pionirskom parku ili možda na mestu državnih univerziteta koji, kako se govori, mogu biti ukinuti“, rekao je on.

Upitao je šta znači da će se napraviti memorijal u hotelu, da li će to biti tabla sa podsećanjem kako su zgrade srušene, ili možda, umesto muzeja, soba pa neće biti potreban kustos nego sobar da se stara o tom memorijalu.

Šulkić je upitao da li je moguće da bi ustupanje te lokacije pomoglo otopljavanju odnosa sa SAD, što se navodi kao razlog za rušenje tog kompleksa, kako pominje vlast.

„Pitam se da li su SAD toliko jeftino i nisko pale da im je za otopljavanje odnosa sa bilo kojom zemljom dovoljno da im se ustupi, i to jednoj firmi, lokacija za izgradnju hotela i kupališta“, rekao je Šulkić.

Istakao je da je specijalnost vladajuće koalicije postalo donošenje zakona po hitnom postupku i servilnost državnih funkcionera prema stranim investitorima koji porukama obaveštavaju radnike da zatvaraju fabrike iako su dobijali subvencije.

„Sve što radi ova vlast prikazuje kao čudo, a čuda nema u ekonomiji“, rekao je Šulkić i zatražio da se predloženi zakon povuče iz procedure i raspiše konkurs za rekonstrukciju tih zgrada i koriste za državne potrebe.

Dodao je da „ako, kako kaže vlast, treba prkositi nekadašnjem agresoru i dopustiti mu da na toj lokaciji gradi hotel, Novi DSS predlaže da se zgrade revitalizuju i tu smesti Generalštab“.

Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Milenko Jovanov rekao je da ruševina nije simbol otpora i da SNS čiji su poslanici predložili taj zakon, neće ga povući, a da poslanici opozicije mogu da traže ocenu ustavnosti.

(Beta)

