Suprug beograđanke Ane Volš proglašen krivim za njeno ubistvo u SAD

Brajan Volš danas je proglašen krivim za ubistvo svoje supruge Ane, čije telo nikada nije pronađeno nakon što je nestala iz njihovog doma u Masačusetsu, pre gotovo tri godine.Srpkinja Ana Volš poslednji put je viđena rano ujutru 1. januara 2023. godine, nakon večere za doček Nove godine u njihovom domu.

Brajan Vošl je osuđen za ubistvo prvog stepena nakon što je prošlog meseca priznao krivicu za obmanjivanje policije i da se otarasio njenog tela.

Volš je smireno saslušao presudu, u lisicama i sa okovima na nogama, pre nego što je izveden iz sudnice.

Tužioci su se tokom suđenja uglavnom oslanjali na internet pretrage sa Volšovih uređaja. On je pretraživao „kako raskomadati telo“, „najbolji načini za uklanjanje tela“, „koliko vremena treba da telo počne da smrdi“ i „najbolji alat za raskomadavanje – ručna testerica“.

On je prvenstveno tvrdio da je Ana poslovno otišla u Vašington, ali je utvrđeno da nema dokaza da je otišla do aerodroma ni ušla ikada u avion.

On nije kontaktirao njenog poslodavca sve do 4. januara.

Volš je kasnije priznao da je raskomadao njeno telo i bacio ga u kontejner, rekavši da je to učinio jer se uspaničio kada je otkrio da mu je žena umrla u krevetu.

(Beta)

