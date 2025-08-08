Sutra 80 godina od nuklearnog napada na Nagasaki

Japan sutra obeležava 80. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Nagasaki, koji se dogodio tri dana posle napada na Hirošimu, što je bio prvi napad atomskim oružjem u istoriji čovečanstva.

Godišnjica se obeležava dok u svetu traju ruska invazija Ukrajine i rat u Pojasu Gaze.

Zvaničnici i građani svake godine se okupe u Parku mira u Nagasakiju, gde se u 11.02 časova, kada je bačena bomba 9. avgusta 1945. godine, oglase zvona i potom minutom ćutanja oda pošta za više od 70.000 poginulih.

Američki bombarder B-29 bacio je tada bombu nazvanu „Debeli čovek“. Bomba teška oko 4,5 tone bačena je sa visine od 9.600 metara, a eksplodirala je posle 30 sekundi 500 metara iznad jednog teniskog terena.

Oblak „pečurka“ koji je nastao posle eksplozije dostigao je visinu od 16.000 metara. Uništeno je 70 odsto grada, a posle 20 minuta počela je da pada „crna kiša“ radioaktivnih čestica.

Još oko 140.000 ljudi je poginulo kada je tri dana ranije na Hirošimu bačena prva atomska bomba, „Mali dečak“. Ukupan broj žrtava, uključujući one koji su u narednim mesecima i godinama umirali od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom procenjuje se na oko 300.000.

Nuklearni napadi SAD rezultirali su kapitulacijom Japana 15. avgusta. Rat je zvanično završen dve nedelje kasnije, 2. septembra 1945. godine.

Od tog napada, nijedan američki predsednik nije posetio Hirošimu do 2016, kada je tadašnji predsednik SAD Barak Obama (Barack) položio venac u memorijalnom parku u tom japanskom gradu.

