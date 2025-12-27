Sutra drugi parlamentarni izbori ove godine na Kosovu, 1.180 kandidata za 120 poslanika

Izbori se po drugi put održavaju ove godine jer Pokret Samoopredeljenje premijera Aljbina Kurtija, uprkos tome što je osvojio najviše glasova na izborima 9. februara, nije mogao da formira vladu.
U trci za 120 mesta poslanika – 100 iz redova Albanaca i po 10 iz redova Srba i 10 iz drugih manjinskih zajednica koje žive na Kosovu, učestvuje 1.180 kandidata za poslanike 24 politička subjekta, od toga 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisan kandidat.
Pravo glasanja na ovim izborima ima 2.076.290 registrovanih birača, od toga 1.999.205 birača koji glasaju na biračkim mestima na Kosovu i 77.085 birača koji su registrovani za glasanje poštom van Kosova (dijaspora).
Glasaće se u 948 biračkih centara, sa 2.614 biračkih mesta na celoj teritoriji Kosova.
Od toga, 910 centara sa 2.557 biračkih mesta za redovno glasanje, 38 centara – po jedan za svaku opštinu na Kosovu sa 57 biračkih mesta za „uslovno glasanje“ – ako iz objektivnih razloga ne mogu da glasaju na biračkom mestu gde je njihovo ime na biračkom spisku.
Do sada vladajući Pokret Samoopredeljenje na izborima učestvuje u koaliciji sa „GUXO“, Alternativa i Albanska demohrišćanska partija.
Od albanskih političkih stranaka na izborima učestvuju i Demokratski savez Kosova, Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova, Socijaldemokratska inicijativa (NISMA) i Albanska demokratska nacionalna stranka „Bali Kombetar“.
Iz redova srpske zajednice na izborima učestvuju Srpska lista, Za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski Savez.
Iz manjinskih, nesrpskih i nealbanskih zajednica, učestvuju Demokratska partija Turaka, Nova demokratska iniciiativa Kosova (egipatske zajednice), Socialdemokratska unija (koja predstavlja Bošnjake), Jedinstvena goranska partija (predstavlja Gorance), Ujedinjena romska partija Kosova i Progresivni pokret Roma Kosova.
Na izborima pored koalicije na čelu sa Samoopredelenjem učestvuju i koalicije sa mešovitim predstavljanjem – Koalicija „VAKAT“ – sastavljena od bošnjačkih partija (Demokratska stranka Bošnjaka, Bošnjačka stranka Kosova i Demokratska stranka Vatan), Koalicija „PAI – PDAK – LPB“ sastavljena od stranaka Aškalija za integraciju, Demokratske partije Aškalija Kosova i Pokreta za zajedničko delovanje – aškalijska zajednica.
Od građanskih incijativa na izborima učestvuju i PSA – građanska inicijativa, Građanska inicijativa za Kosovo i nezavisni kandidat Nedžmidin Sejdilar.
(Beta)
