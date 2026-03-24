Sutra koncert džez klasika na Kolarcu, početak obeležavanja 250. godišnjice SAD širom Srbije

Ambasada SAD u Srbiji sutra u Beogradu organizuje koncert, na kojem će džez pijanista Deni Griset (Danny Grissett) izvoditi američke džez klasike uz pratnju orkestra Big Band RTS, u sklopu obeležavanja 250. godišnjice proglašenja nezavisnosti SAD.

Tim večernjim koncertom u Kolarčevoj zadužbini zvanično počinje celogodišnji program „Sloboda 250“ (Freedom 250), kojim se obeležava 250. godišnjica usvajanja Deklaracije o nezavisnosti SAD.

Veče će biti posvećeno džezu kao jedinstvenoj američkoj umetničkoj formi koja je oblikovala muziku širom sveta i koja odražava kreativnost, inovativnost i ujedinjujuću snagu američke kulture, saopštila je Ambasada SAD.

Kroz program „Sloboda 250“, Ambasada SAD će tokom 2026. realizovati niz kulturnih, obrazovnih, poslovnih i sportskih aktivnosti širom Srbije, sa ciljem da istakne zajedničke vrednosti i da dodatno ojača veze dve države, navodi se.

Kroz koncerte, izložbe, konferencije, sportske inicijative i događaje visokog nivoa, ta višeslojna kampanja, kako se dodaje, istaći će američku kreativnost, inovativnost, demokratske vrednosti i dugotrajni odnos SAD i Srbije, uz slavljenje zajedničke posvećenosti slobodi i mogućnostima.

Ambasada ukazuje da ta inicijativa potvrđuje posvećenost SAD jačanju partnerstva sa Srbijom i obeležavanju zajedničkih vrednosti slobode, demokratije i mogućnosti.

Otpravnik poslova Ambasade SAD u Beogradu Aleksandar Titolo izjavio je da 250. godišnjica nije samo proslava američke prošlosti, već i prilika da se definiše vizija zajedničke budućnosti dve zemlje.

Titolo je rekao da će Ambasada SAD, u okviru programa „Sloboda 250“, naglasiti čvrste odnose koje je njegova zemlja izgradila širom sveta, uključujući duboke veze sa Srbijom koje počivaju na zajedničkim vrednostima i ciljevima.

„U želji da obeležimo ovaj izuzetan jubilej, Ambasada SAD će biti domaćin serije događaja tokom čitave godine. Dovodimo američku kulturu, istoriju i inovacije pravo kod vas, u velike i manje gradove širom Srbije. Na mesta koja volite: naš Američki centar u Ložionici ovde u Beogradu, i Američke kutke u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Bujanovcu. U centru pažnje biće sport, muzika i tehnologija. Prikazaćemo istaknute američke filmove, najlepše primere američke košarke i biti otvoreni za razgovor sa mladima širom Srbije“, naveo je Titolo.

(Beta)

