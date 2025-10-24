Sutra počinju 13. Somborske muzičke svečanosti sa sloganom – Ženska posla

Tačno 13. po redu Somborske muzičke svečanosti (SOMUS) počinju sutra pod sloganom „Ženska posla“, a tokom festivala od 25. do 28. oktobra biće izvedena dela klasične muzike sa umetnicima iz zemlje i inostranstva, saopštili su danas organizatori.

SOMUS će sutra u 11. sati otvoriti koncert „Zvezde u usponu“ na kojem nastupaju Hedvid i Endre Oršovai (klavir), sa gosotom Miom Zurković (violončelo). Biće izvedena dela Baha, Lista, Debisija, Bartoka i Marković.

Svečanost se nastavlja uveče koncertom „Kompozitorke kroz istoriju u Svelanoj sali Gradske kuće u 20.00. Nastupiće Lidija i Sanja Bizjak (klavirski duo), a gosti programa su Pablo Šacman, Marko Miletić, Mihajlo Zurković koji će izvoditi dela Brebalova, Bonisa i Bizea.

U nedelju 20.00 u velikoj sceni Narodnog pozorišta Sombora biće delo „Svadba“, kamerna opera Ane Sokolivič sa šest ženskih glasova, na kojoj nastupa Slovenačko kamerno muzičko pozorište sa dirigentkinjom Jelenom Sasnik.

U ponedeljak uveče u 20.00 u svečanoj sali Gradske kuće na programu je „Muzika Madam Bovari“ na kojoj nastupa francuski pijanista David Kaduš koji če izvoditi dela Mendelsona, Vika Šumana, Deliba, Šopena i Lista.

U utorak u 17.00 takođe u Svečanoj sali Gradske kuće, biće koncert „Crno belo ogledalo“ na kojem nastupa španski klavirski duo Karlos Lama i Sofia Kabruga, a na programu su dela Roberta Šumana, Bramsa, Granadosa i De Falje, navodi se u saopštenju organizatora.

U utorak u 20.00 biće održan koncert pod nazovom „Muzički dijalog – harmonija generacija“, na kojoj će nastupiti Ksenija Janković (violončelo), Irena Josifoska (violončelo), i francuska pijanistkinja Žaklin Buržes-Monuri. Na programu su dela Baha, Šumana i Hendla.

Ovogodišnji koncept festivala je više od umetničkog događaja, koncept koji teži afirmaciji, promenama, razumevanju i prihvatanju ženskog muzičkog izraza u širem društvenom kontekstu.

„Ove godine ponosno okupljamo umetnike, stručnjake i publiku kako bismo zajedno proslavili doprinos koji žene čine u muzici kroz istoriju, kreirajući tako inspirativno okruženje za nove generacije u jedinstvenom putovanju kroz muziku, umetnost i ravnopravnost. Kompozitorke, interpretatorke, muze, ćerke, mame i bake su heroine SOMUS-a 2025, navodi se u saopštenju organizatora.

(Beta)

