Sutra pretraga lokacije kod Novog Pazara, traže se tela Albanaca

Komisija vlade Srbije za nestala lica najavila je da će sutra, 10. septembra, biti nastavljene aktivnosti na pretrazi terena na lokaciji deponija „Golo brdo“, između Novog Pazara i Tutina, zbog sumnje da su tu sakriveni posmrtni ostaci Albanaca, ubijenih tokom sukoba devedesetih godina prošlog veka, na Kosovu.

U saopštenju Komisije piše da će „aktivnosti na pretrazi terena gde postoji sumnja da se nalaze posmrtni ostaci lica koja su stradala u oružanim sukobima na prostoru Kosova i Metohije, biti nastavljene na lokaciji deponija „Golo brdo“, selo Kožlje“.

Pretraga terena se sprovodi po naredbi Javnog tužilaštva Srbije za ratne zločine a predstavnicima medija će se obratiti predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica, Veljko Odalović.

Lokacija „Golo brdo“ predstavlja zahtev Prištinske delegacije koji je Beograd preuzeo na sednici Radne grupe za nestala lica.

Predviđeno je da aktivnosti na lokaciji traju sve dok se ne pretraži prethodno obeleženo mesto, navodi se.

Nastavak aktivnosti je od posebnog značaja za članove porodica nestalih koji već godinama tragaju za najmilijima, piše u saopštenju.

U septembru prošle godine Radio Slobodna Evropa (RSE) je objavio da je deponija kod sela Kožlje na jugozapadu Srbije jedan od lokaliteta koji bi, prema informacijama Prištine, mogao da skriva posledice zločina srpskih snaga nad albanskim civilima, na Kosovu, tokom rata devedesetih godina.

Komisija za nestale Vlade Srbije potvrdila je tada da su počele pripreme za raščišćavanje lokacije i izgradnju pristupnog puta, nakon čega je planirana pretraga terena deponije „Golo Brdo“.

Iskopavanja će se vršiti na zahtev Kosova koje je srpskoj strani dostavilo informacije o mogućnosti da su na ovom mestu pokopani posmrtni ostaci ubijenih albanskih civila, koji se više od dve decenije vode kao nestali.

Šef jedinice Komisije za nestale Vlade Kosova Kuštrim Gara rekao je da su informacije o ovom lokalitetu dobili od raznih svedoka i da su pripreme terena počele 26. avgusta.

Deponija „Golo Brdo“ nalazi se između Novog Pazara i Tutina, dvadesetak kilometara od granice sa Kosovom.

(Beta)

