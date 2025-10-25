Sutra se završava letnje računanje vremena

Letnje računanje vremena u ovoj godini završava se sutra, u nedelju, u tri sata posle ponoći, najavila je Direkcija Ministarstva privrede za mere i dragocene metale.

Tako u nedelju u 3.00 časovnike treba pomeriti jedan čas unazad, na 2.00.

Većina države Evrope, osim Rusije, Belorusije, Islanda i nekih evropskih ostrva na severu Atlantskog okeana, koristi letnje računanje vreme zbog čega pomeraju sat dva puta godišnje.

Države širom sveta poslednjih desetak godina odustaju od sezonskog pomeranja časovnika, odnosno letnjeg računanja vremena.

Sada samo trećina zemalja sveta i dalje podržava pomeranje časovnika zbog toga dvaput godišnje, od čega su odustale sve države Azije i većina u Africi.

Letnje računanje vremena stupa na snagu pomeranjem časovnika jedan sat unapred početkom proleća radi dobijanja jednog sata dnevne svetlosti više, a prestaje povratkom na standardno vreme ujesen, kada se satovi pomeraju sat unazad.

(Beta)

