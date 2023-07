Sutra svežije i sunčano vreme

U Srbiji će sutra biti sunčano vreme sa temperaturom do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo u brdsko planinskim predelima ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Najniža temperatura biće od 17 do 23, a najviša dnevna od 29 na severu do 33 stepena na jugu Srbije.

Vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni, posle podne u slabljenju.

U Beogradu će biti pretežno sunčano sa najnižom temperaturom oko 20, a najvišom oko 30 stepeni.

Narednih dana biće sunčano i toplo, do utorka sa maksimalnom temperaturom do 40 stepeni. Zatim se očekuju temperature od 33 do 38 stepeni, pri čemu će najtoplije biti na jugu i jugoistoku zemlje. Od četvrtka na severu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za petak, 14. jul 2023. godine:

Biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blagi oprez se savetuje osobama sa srčanim i disajnom tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Savetuje se izbegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.