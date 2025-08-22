Sutra u Golubiću međunarodni naučni skup o srpsko-hrvatskim odnosima

Međunarodni naučni skup „Hrvatsko-srpski odnosi“ biće otvoren sutra u Golubiću kod Obrovca u Hrvatskoj, a na njemu će učestvovati i politički predstavnici Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije.

Kako su najavili organizatori, na skupu će se raspravljati o istorijskim gledištima hrvatsko-srpskih odnosa i mogućnostima razvoja lokalnih zajednica a program uključuje panele „Istorijska gledišta“ i „Umrežavanje turističkih subjekata Bukovačkog kraja i Južne Like“.

„Skup povezuje naučna istraživanja i lokalne inicijative s ciljem jačanja saradnje, poverenja i održivog razvoja”, piše u najavi 18. naučnog skupa u Golubiću.

Organizuju ga Udruga za povijest, suradnju i pomirenje iz Golubića, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada i Institut za istraživanje migracija iz Zagreba.

(Beta)

