Sutra završni koncert Festivala BUNT 13.0

U Studiju VI u Beogradu sutra uveče će biti održan završni koncert Međunarodnog festivala klasične muzike BUNT 13.0 sa nastupom saksofoniste Marka Džombe uz klavirsku saradnju Kimiko Kruc (Krutz), saopštili su organizatori.

Pored kompozicija Čajkovskog, Piacole, Šulhofa, biće izvedene i savremene kompozicije mladih autora Nava Hemijari i Frederika Abela.

Marko Džomba živi i radi u Beču, odakle je izgradio internacionalnu karijeru kao solista i kamerni muzičar. Nastupao je u najprestižnijim dvoranama širom Evrope i Kine.

Koncert koji počinje sutra u 20.30 se održava u saradnji sa Radio Beogradom i pod pokroviteljstvom Austrijskog kulturnog foruma, koji je stalni saradnik festivala BUNT.

Džomba je rođen u Novom Sadu, a studije je završio na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču u klasi Ota Vrhovnika. Izuzetno aktivan na međunarodnoj sceni, do sada je nastupao u vodećim bečkim muzičkim salama, kao i širom Evrope, u Japanu i Kini. Skorašnje saradnje uključuju i nastupe sa orkestrom Bečke Folksopere, Mocarteum orkestrom iz Salcburga, kao i sa orkestrom Bečke državne opere.

Kritičari opisuju ton saksofona Marka Džombe kao „delikatan, senzualan“ karakterišući njegove nastupe kao „visoko virtuozne, energične, harizmatične“, koje krasi „izrazita muzikalnost“.

Džomba do sada je dobio više međunarodnih nagrada među kojima se ističe ona „Austrijske zvezde u usponu“. Pobednik je više nacionalnih takmičenja u Srbiji, audicije Tokijske fondacije i dobitnik je stipendija fondacije Til-Dir i Jozef Vindiš.

Pijanistkinja Kimiko Kruc je završila osnovne i master studije na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, gde je usavršavala interpretaciju savremene muzike.

Rođena u Nemačkoj, prve znanja stekla je na Univerzitetu za muziku u Libeku, gde je primljena sa samo pet godina. Takođe, usavršavala se i kod Kendžija Vatanabe na Univerzitetu umetnosti u Tokiju.

Nastupala je sa brojnim ansamblima za savremenu muziku i na prestižnim internacionalnim scenama. Trenutno predaje na Institutu za savremenu muziku pri Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču.

Festival klasične muzike BUNT 13.0 koji je počeo 29. novembra posvećen je stvaralaštvu mladih muzičkih umetnika i odvija se uz podršku SOKOJ-a, Austrijskog kulturnog foruma i Europa Nostre.

Na ukupno sedam koncerata predstavljeno je tokom festivala stvaralaštvo ukupno 14 srpskih kompozitora svih generacija, koji su ostavili duboki trag na kulturnoj sceni Srbije.

„Prezentovanje srpske muzike uz podršku najistaknutijih izvođača predstavlja i jedan od osnovnih postulata festivala, koji veruje u moć umetnosti i još uvek predstavlja nezavisnu umetničku teritoriju“, naveli su organizatori.

(Beta)

