Suzavac i hapšenja u Novom Sadu nakon završetka protesta

Nakon ponoći, kada se deo građana nakon protesta razišao, kordon policije se pojavio na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra prvog, nadomak prostorija Srpske napredne stranke (SNS).

Tu je ponovo došlo do upotrebe suzavca, kao i hapšenja nekoliko učesnika protesta.

Nakon te reakcije, građani su se oko jedan sat posle ponoći razišli, javlja dopisnik Bete.

Podsetimo, građani su se nakon reakcije policije kod Kosovske ulice, gde je prvi put upotrebljen suzavac, vratili do prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja i tu ostali, dok se jedan deo uputio ka Železničkoj stanici.

U prostroijama SNS prethodno je policija započela uviđaj, ali je on prekinut nakon povratka građana, a na licu mesta ostala je policijska traka i vozilo forenzičke službe.

Tokom sinoćnih incidenata povređeno je više osoba, a jednu ženu udario je policajac pendrekom u ruku nakon čega ju je odvela Hitna pomoć.

Demolirane su prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja, Stražilovskoj i Kosovskoj ulici.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com