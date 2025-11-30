Švajcarci na referendumu odbili uvođenje obaveznog vojnog roka za žene i porez na velike donacije

Građani Švajcarske su danas na referendumu odbili uvođenje obaveznog vojnog roka za žene, kao i služenje u drugim timovima civilne zaštite.

Zvanični rezultati pokazalli su da je više od polovine švajcarskih kantona velikom većinom odbacilo „inicijativu za građansku službu“ o kojoj se danas glasalo.

Vlada je uzvratila da vojska i civilna zaštita imaju dovoljno osoblja za početak i da ne treba regrutovati više ljudi nego što je potrebno, kao i da bi ta mera „dodatno opteretila mnoge žene, koje već nose veliki deo neplaćenog posla odgajanja i brige o deci i rođacima, kao i kućnih poslova“.

U Švajcarskoj već postoji obavezni vojni rok za mlade muškarce, dok oni koji se tome protive mogu da se pridruže drugim timovima civilne zaštite, a oni koji se protive i tome moraju da plate nadoknadu za izuzeće.

Poslanici smatraju da, iako na obavezni vojni rok za žene može da se gleda kao napretka u rodnoj ravnopravnosti, to može „dodatno da optereti mnoge žene, koje već nose veliki deo neplaćenog posla odgajanja i brige o deci i rođacima, kao i kućnih poslova“.

Birači su na referendumu odbacili i predlog o uvođenju poreza na pojedinačne donacije veće od 50 miliona franaka, čiji bi se prihodi koristili za suzbijanje uticaja klimatskih promena do 2050. godine.

Pristalice referenduma smatrale su da će on povećati društvenu koheziju i broj zaposlenih u zanimanjima poput zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i brige o starijima, dok su se poslanici u Parlamentu protivili predlogu zbog troškova i preusmeravanjem mladih ljudi, čime bi se poremetilo tržište rada.

Vlada se usprotivila predlogu za novi porez pod obrazloženjem da bi to moglo da podstakne neke od najbogatijih građana da se isele iz Švajcarske.

(Beta)

