Švajcarska od danas predsedava OEBS-om

Švajcarska danas od Finske preuzima jednogodišnje predsedavanje Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), a dužnost predsedavajućeg vršiće ministar spoljnih poslova Injacio Kasis (Ignazio Cassis) koji je najavio da obezbeđivanje sveobuhvatne bezbednosti u svim njenim dimenzijama ostaje u središtu švajcarskog predsedavanja.

„Predsedavanju pristupamo sa uverenjem da, uprkos tenzijama, OEBS ostaje nezamenjiv. Švajcarska će se posvetiti očuvanju osnovnih instrumenata – misija, posmatranja izbora – i obezbeđivanju njihovog finansiranja“, rekao je Kasis predstavljajući prioritete predsedavanja Švajcarske pred Stalnim savetom OEBS u Beču.

On je ocenio da je OEBS, sa svojim sveobuhvatnim pristupom bezbednosti koji uključuje ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava, dobro pozicioniran da se uhvati u koštac sa izazovima.

„Iskoristićemo svoje iskustvo u posredovanju kako bismo podsticali dijalog, poverenje i bezbednost“, naveo je Kasis predstavljajući prioritete u septembru.

On je dodao da je suočena sa ratom u Evropi, Švajcarska posvećena pravednom miru u Ukrajini, zasnovanom na međunarodnom pravu i Helsinškim principima.

Najavio je i da će Švajcarska na čelu OEBS podsticati saradnju u oblasti sajber-bezbednosti, političko-vojnih instrumenata i prevencije sukoba.

Takođe je istakao značaj jačanja inkluzivne multilateralne diplomatije, predviđanja tehnološkog razvoja radi bezbedne i humane budućnosti, promovisanja demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, kao i unapređenja sposobnosti OEBS-a da deluje.

Ovo je treći put da Švajcarska predsedava OEBS-om.

OEBS, čije je sedište u Beču, osnovan je 1973. i najveća je međuvladina bezbednosna organizacija u svetu sa 57 zemalja članica i 11 zemalja partnera.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com