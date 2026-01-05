Švajcarska policija: Identifikovano svih 116 osoba povređenih u požaru, 83 i dalje u bolnici

Švajcarska policija je saopštila da je identifikovala svih 116 osoba povređenih u požaru na dočeku Nove godine u baru u skijalištu Kran-Montana i da je njih 83 i dalje u bolnici.

Vlasti su ranije saopštile da je povređeno 119 ljudi, i da je 40 poginulo.

Policija je danas navela da su tri osobe primljene u bolnice u noći požara pogrešno povezane sa tragedijom.

Povređeno je 68 švajcarskih državljana, 21 francuski državljanin, 10 Italijana, četiri državljanina Srbije, dva Poljaka i po jedna osoba iz Australije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Češke Republike, Luksemburga, Portugala i Republike Kongo, piše u saopštenju policije.

Takođe, među povređenima su i četiri lica sa dvojnim državljanstvom: Francuske i Finske, Francuske i Italije, Švajcarske i Belgije i Italije i Filipina.

Stepen opekotina otežao je identifikaciju nekih žrtava požara koji je izbio u 1.30 ujutru na Novu godinu, zbog čega su porodice povređenih morale da dostave vlastima uzorke DNK.

Vlasti su u nedelju uveče objavile da su završile identifikaciju 40 ljudi koji su poginuli, od kojih je najmlađi imao 14 godina.

Italijanske vlasti su danas vojnim avionom prevezle tela pet žrtava sa aerodroma u Sionu, glavnom gradu švajcarske regije Vale, u kojoj se požar desio.

Istražitelji su rekli da veruju da su prskalice na vrhu boca šampanjca zapalile plafon.

Švajcarske vlasti su pokrenule krivičnu istragu protiv menadžera bara.

Glavna tužiteljka Valea saopštila je da su njih dvojica osumnjičeni za ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i izazivanje požara.

(Beta)

