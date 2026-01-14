Švarm: Emisija Informera sa snimcima praćenja predstavlja protivpravno zastrašivanje ljudi

Glavni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm ocenio je danas da je to što televizija Informer u svojoj emisiji „Na merama“ emituje snimke praćenja opozicionih političara i drugih javnih ličnosti predstavlja tipično zastrašivanje, „za koje se može reći i da je protivpravno“.

„To je takozvana emisija, jer to ne spada ni u kakav novinarski žanr niti ima bilo kakav javni interes. Reč je o tipičnoj udbaškoj podmetačini kojom se žele zaplašiti građani, sa porukom: ‘Eto, mi znamo sve o vama, pazite šta radite, govorite i gde se krećete'“, rekao je Švarm u izjavi agenciji Beta.

Švarm je to izjavio reagujući na emisiju „Na merama“ koja se emituje na Televiziji Informer i u okviru koje se emituju tajno pribavljeni snimci opozicionih političara, bivših ministara koji kritikuju vlast, košarkaških trenera, glumaca, analitičara i drugih javnih ličnosti.

Na snimcima se vidi gde ti ljudi žive, kako se kreću po gradu, sa kim se sastaju i gde idu. Televizija Informer tvrdi da je do tih snimaka došla od svojih gledalaca, odnosno od mreže GOSI – Gladalačko-obaveštajne službe Informera.

Švarm je, međutim, ocenio da to ne može biti istina.

„To je laž. Možda neko i pošalje neki snimak, ali to je marginalno. To je ista laž kao kada vlast tvrdi da im je snimak sa sastanka novosadskih aktivista Pokreta slobodnih građana i studenata u martu 2025. godine dostavio jedan od učesnika. To je i tada snimila služba, niko im nije dao. Suština je u praćenju i zastrašivanju i poruka da se ljudi čuvaju i paze šta pričaju ili rade, jer se sve zna o njima“, rekao je Švarm.

On je rekao da se radi o još jednom režimskom napadu na osnove civilizacijskih tekovina, jer špijuniranje ljudi po ulicama i snimanje šta oni rade i sa kim se sastaju ne može biti ništa drugo.

Jedan od ljudi koji su bili praćeni u emisiji „Na merama“ je i vojni analitičar Aleksandar Radić koji je Beti rekao da emitovanje tih snimaka na televiziji doživljava kao direktnu pretnju.

„Iako oni to ‘prodaju’ kao humorističku emisiju, ona to nije jer je upadljivo odsustvo bilo kakvog humora. Neozbiljna je i pričao o GOSI jer za ovako nešto je potrebno mnogo resursa kako bi se ljudi pratili i snimali. To je, pre svega, poziv na radikalizaciju stava prema tim ljudi, što se meni već dešavalo na ulici. Ako za nekog na televiziji kažete da je on sa druge strane fronta, onda se stvara klima da su ti ljudi dozvoljene mete“, rekao je Radić.

Radić je rekao da pretpostavlja da je razlog za njegovo praćenje i emitovanje tih snimaka kritički stav u javnim nastupima, pre svega činjenica da je posle studentskih demonstracija 15. marta prošle godine insistirao na tome da je vlast koristila takozvano zvučno oružje za razbijanje protesta.

„Ta televizija je emitovala i dokumentarac u kojem se jedan od sagovornika, zbog te priče o zvučnom oružju, čudi kako se to ja i dalje slobodno šetam ulicama. To doživljavam kao pretnju i poziv da se sa tim šetnjama prekine“, rekao je on.

Radić je ocenio da nema načina da on pravno reaguje na emitovanja snimaka praćenja, jer ta televizija insistira da snimke dobija od gledalaca pa je vrlo teško dokazati da to radi neka služba.

