Sve manja razlika između SDS-a i Pokreta Sloboda 13 dana pre izbora u Sloveniji

U Sloveniji se za 13 dana održavaju 10. parlamentarni izbori, a razlika između opozicione Slovenske demokratske stranke (SDS) i vladajućeg Pokreta Sloboda smanjila se na blizu dva odsto, objavljeno je u današnjoj anketi slovenačkog lista Delo.

Za SDS (desni centar), koju sa mesta predsednika vodi Janez Janša, prema najnovijoj anketi Mediane, glasalo bi 22,4 odsto ispitanika, dok bi za Pokret Slobodu (levi centar) aktuelnog premijera Roberta Goloba glasalo 20,3 odsto.

U februaru je anketa pokazivala prednost SDS-a nad Pokretom Sloboda od pet odsto (21,2 – 16,2).

Veliki skok zabeležila je zajednička lista Levice i stranke Vesna za koju bi glasalo 7,8 odsto ispitanika (u februaru 5,6 odsto podrške).

U Državni zbor (parlament) bi prema najnovijoj anketi ušle još tri liste. Za zajedničku listu Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke i Fokusa (desni centar) glasalo bi 6,4 odsto ispitanih, za SD (Socijaldemokrate) glasalo bi 5,6 odsto, a za Demokrate Anžea Logara (centar) glasalo bi 5,5 odsto ispitanih.

Na parlamentarnim izborima slovenački glasači biraće 88 poslanika u Državnom zboru, dok po jednog poslanika biraju pripadnici italijanske i mađarske nacionalne manjine.

Za poslanike se glasa u osam izbornih jedinica podeljenih u 11 okruga, pa se tako u svakoj izbornoj jedinici bira 11 poslanika.

Izbori se održavaju po proporcionalnom metodu, a mandati se u izbornim jedinicama dodeljuju korišćenjem Drupove kvote, uz uslov da je lista osvojila najmanje četiri odsto na državnom nivou.

(Beta)

