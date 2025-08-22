Sve manje Amerikanaca čita iz zadovoljstva

Čitanje iz zadovoljstva u SAD smanjeno je za više od 40 odsto u poslednjih 20 godina, pokazala je analiza svakodnevnog života Amerikanaca čije rezultate podupire niz manjih studija.

Istraživanje Univerziteta Florida i Univerzitetskog koledža London, koje je obuhvatilo 236.000 Amerikanaca, pokazalo je da je udeo onih koji svakodnevno čitaju iz zadovoljstva pao sa 28 odsto u 2003. na 16 odsto u 2023.

Koautorka izveštaja Džil Sonke sa Univerziteta Florida rekla je da je to veliki pad koji veoma zabrinjava, preneo je britanski dnevnik Fajnenšel tajms.

Studija je uključila svako čitanje iz zadovoljstva ili u druge svrhe, osim za potrebe rada ili školovanja, uključujući čitanje elektronskih knjiga ili slušanje audio knjiga, kao i tradcionalnih štampanih knjiga, novina i časopisa.

Koautorka Dejzi Fankort sa Univerzitetskog koledža London rekla je da je iznenađena koliko je studija potvrdila jasan pad čitanja.

Ona je rekla da je istraživanje o tome kako Amerikanci koriste vreme pratilo ponašanje ljudi iz minuta u minut tokom 24 časa i omogućilo istraživačima da sagledaju „najširi definiciju čitanja iz zadoviljstva“. Tako je npr. uključeno čitanje vesti onlajn ali ne i pretraga društvenih mreža.

Rezultati pokazuju i da pad čitanja nije ravnomerno raspoređen i čitanje je u osetnijoj meri smanjeno među Afroamerikancima, ljudima sa manjim prihodima i onima u seoskim sredinama.

Džesika Bon, još jedna koautorka studije, rekla je da se promene vide i među ljudima koji češće čitaju – onima sa višim obrazovanjem i ženama.

Bon je rekla i da je kod onih koji čitaju vreme čitanja malo povećano dok su u široj grupi mnogi potpuno prestali da čitaju.

Istraživanje je, preneo je Fanjnenšel tajms, pokazalo i da malo roditelja dece mlađe od devet godina provodi vreme u čitanju sa decom.

Autori su istakli da je ukupan pad čitanja značajan, s obzirom da čitanje pomaže „u podržavanju mentalnog zdravlja, empatije, kreativnosti i celoživotnog učenja“.

„Naša digitalna kultura je sigurno deo priče. Međutim, tu su i strukturna pitanja – ograničeni pristup materijalu za čitanje, ekonomska nesigurnost i smanjenje slobodnog vremena“, rekla je Sonke.

Fankort je predložila različite strategije kako bi se trend preokrenuo, uključujuči da deca nauče dobro da čitaju u ranom uzrastu i bolju dostupnost biblioteka u kojima ljudi mogu slobodno da pristupe knjigama.

Stručnjak u britanskom Nacionalnom fondu za pismenost Nik Oram, koji nije bio uključen u studiju, rekao je da se nalazi poklapaju da britanskim istraživanjem.

Oram je rekao i da poslednjih 20 godina istražuju učestalost čitanja i uživanje u čitanju dece i mladih.

„I mi smo uočili zaista značajan pad. U 2025. je svako treće dete ili mlada osoba uživala u čitanju u slobodno vreme dok je pre 20 godina to bilo svako drugo dete ili mlada osoba“, rekao je Oram.

