Sve više Ukrajinaca želi da se pregovorima dođe do kraja rata

Nakon više od tri godine rata, Ukrajinci sve više žele rešenje kojim će sukob sa Rusijom biti okončan, iako samo oko četvrtine ispitanih Ukrajinaca očekuje da će se to dogoditi u narednih 12 meseci.

To su rezultati novog istraživanja Galupa koje je objavljeno u četvrtak.

Podrška sporazumu preokret je u odnosu na 2022. godinu, godinu kada je rat počeo, a kada su Galupove ankete pokazivale da je oko tri četvrtine Ukrajinaca želelo da nastavi borbu do pobede.

Sada samo oko jedne četvrtine zastupa taj stav, a podrška za nastavak rata stalno opada u svim regionima i demografskim grupama.

U novoj anketi Galupa, sprovedenoj početkom jula, sedam od 10 Ukrajinaca je navelo da bi njihova zemlja trebalo da pokuša da pregovara o rešenju što je pre moguće.

Većina Ukrajinaca ne očekuje trajni mir uskoro, pokazala je anketa.

Nalazi su zasnovani na uzorku od više od 1.000 građana starosti preko 15 godina koji žive u Ukrajini.

Oko deset odsto stanovništva nije pokriveno istraživanjem, jer živi na okupiranim teritorijama kojima istraživači nisu imali pristup.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, od početka ruske invazije 2022. godine, ubijeno je van linije fronta više od 12.000 ukrajinskih civila. Na liniji fronta dugoj 1.000 kilometara desetine hiljada vojnika je poginulo s obe strane, a ruska vojska polako osvaja sve više teritorije.

Anketa je objavljena uoči roka koji je u petak dao predsednik SAD Donald Tramp Rusiji da prestane sa ubijanjem ili će se suočiti sa teškim ekonomskim sankcijama.

(beta/cmg)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com