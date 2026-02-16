Svečana akademija povodom 200 godina Matice srpske u Novom Sadu, ispred protest

Svečana akademija povodom obeležavanja dva veka Matice srpske, najstarije institucije srpske kulture, književnosti i nauke počela je večeras nešto posle 20 časova u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, dok istovremeno ispred traje protest studenata i građana.

Predsednik Matice srpske Dragan Stanić ocenio je večeras na svečanoj akademiji da je Matica srpska delovala kao ustanova prosvetiteljska po karakteru i kao potreba srpskog naroda.

„Ovakvu prosvetiteljsku orijentaciju Matica srpska je uz neophodne modifikacije nosila i prenosila kroz veoma različite kulturno-istorijske epohe“, rekao je on.

Dodao je da je Matica srpska stekla narodnu i političku stabilnost, i mogla da prolazi kroz novija istorijska iskušenja.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije naveo je da od osnivanja Matica srpska i crkva idu zajedno, svaka u svojoj službi i svojim kompetencijama.

„Naši preci koji su osnovali Maticu srpsku su, podstaknuti ljubavlju prema svom narodu i državi su se pod okriljem vere pravoslavne i uz podršku svetosavske crkve starali za zajedničko dobro“, rekao je Porfirije.

Dodao je da se večeras obeležava nacionalni jubilej ustanove koja je duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda.

„Odnos Matice srpske i Srpske pravoslavne crkve nije bio formalno uređen ali je počivao na zajedničkoj odgovornosti prema narodu“, izjavio je on.

Savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kazao je da je Matica srpska bila duhovni prostor saborovanja u „vremenu rasejanja“.

„Ona je bedem koji stoji između uzvišene kulture sećanja i auto-šovinističke nekulture zaborava, na koju tako beskompromisno poziva današnji nesrećni trenutak čovečanstva u kojem je sve nacionalno i suvereno prokuženo“, naveo je Vučević.

Studenti su organizovali protest nakon najave da će na obeležavanju jubileja učestvovati i predsednik Aleksandar Vučić, oni su se okupili ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, prisutan je veliki broj policije kao i pristalice vlasti, a došlo je i do incidenata u kome su tri osobe povređene od strane pristalica SNS.

(Beta)

