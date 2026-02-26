Svečlja: Kosovo prvo po bezbednosti na Zapadnom Balkanu

Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja saopštio je da je po bezbednosti, Kosovo na prvom mestu na Zapadnom Balkanu.

On je naveo da se prema izveštaju „Securi Meter 2025“ Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Kosovo rangira s najvišim nivoom percepcije lične bezbednosti u regionu, preneli su prištinski mediji.

„Čak 64 odsto građana izjavilo je da se osećaju ‘veoma bezbedno’ ili ‘prilično bezbedno’ u svom svakodnevnom životu, što predstavlja najveći procenat među šest zemalja regiona. Ova ponovna potvrda poverenja u institucije odbrane i bezbednosti pokazatelj je kontinuirane podrške Vlade vojsci i policiji, podrške koja se odrazila na jačanje njihovih kapaciteta i povećanje efikasnosti u službi građana. S druge strane, svedoči i o stalnom rastu poverenja i osećaja sigurnosti građana prema javnim institucijama tokom našeg upravljanja“, ocenio je Svečlja.

Dodao je da je institucionalna stabilnost pozitivno uticala na povećanje bezbednosti, borbu protiv negativnih pojava i unapređenje demokratskog napretka.

„Kao rezultat toga, 80,5 odsto građana izjavilo je da ne želi da emigrira, što je ocena koja se izdvaja u odnosu na prethodne godine“, istakao je Svečlja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com