Švedski premijer: Rusija verovatno iza nadletanja dronova u Danskoj

Nadletanja dronova iznad nekoliko skandinavskih aerodroma uoči samita EU u Kopenhagenu ove nedelje je verovatno delo Rusije, ocenio je danas švedski premijer Ulf Kristerson, ali je ukazao da se to još pouzdano ne zna.

„Verovatnoća da Rusija želi da time pošalje poruku zemljama koje podržavaju Ukrajinu je dosta velika“, rekao je švedski premijer za televiziju TV4, ali je dodao da „to niko pouzdano ne zna“.

On je podsetio da je potvrđeno da su dronovi koji su prodrli u poljski vazdušni prostor početkom septembra bili ruski.

Slučajevi u Danskoj i Norveškoj „upućuju na Rusiju, ali sve države su obazrive kada se radi o upiranju prstom u neku državu ako nisu sigurne. U Poljskoj znamo da se radi o tome“, rekao je švedski premijer.

Dronovi su od 22. septembra u Danskoj i u Norveškoj i izazvali kratka zatvaranja aerodroma, a primećeni su i iznad danskih vojnih objekata u petak i subotu.

Da bi osigurala bezbednost samita EU u sredu i četvrtak, Danska je u nedelju zabranila letove svih civilnih dronova do petka, a prestup je kažnjiv novčano ili sa do dve godine zatvora.

Danska premijerka Mete Fredriksen je izjavila da je Rusija „pretnja za bezbednost Evrope“.

Moskva je oštro odbacila odgovornost za nadletanje dronova u skandinaviji, a NATO pojačao budnost i povećao mere u oblasti Baltika.

Bilo je upada dronova i na poljsku i rumunsku teritoriju i povreda vazdušnog prostora Estonije ruskim borbenim avionima što je pojačalo ionako velike tenzije povodom rata u Ukrajini pokrenutog ruskom invazijom februara 2022. godine.

(Beta)

