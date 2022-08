Abazovic: Ili će otići Milo Đukanović ili Dritan Abazovic

PODGORICA – Premijer Dritan Abazović poručio je u parlamentu da je večerašnja rasprava o (ne)poverenju njegovoj vladi politička borba u kojoj će otići ili on ili Milo Đukanović.

Možda je, kazao je, pobednik ove borbe večeras izvestan, ne bi bio iznenađen da se na zgradi Bemaksa upali vatromet. Dodao je da dobijena bitka ne znači dobijeni rat.

„Da ovo je politički obračun u kome neko mora da izvuče deblji kraj. S obzirom da sam mnogo politički slabiji, finansijski neuporedivo – to su svetovi, ljudi iz podzmelja koje ja nemam a on ima, mediji koje ja nemam a on ima… Verovatno se pobednik možda unapred zna“, rekao je Abazović i dodao da će biti zadovoljan ako je bar malo doprineo da neko drugi uzme baklju i upali svetlo u potpunosti.

Ko to uradi, kazao je, biću tu da mu čestitam.

„Ovo je politički obračun podgoričkih, parlamentarnih i predsedničkih izbora. Ili će otići Milo Đukanović ili Dritan Abazović, a nakon njega još i mnogi Dritani posle mene…“, rekao je Abazović.

Da li se ja brinem za svoj život, upitao je i dodao da nije bez brige, ali realno strah nema.

